BBC Travel: „Dansul Urșilor” din Comănești, printre cele mai fascinante festivaluri de iarnă din Europa

„Dansul Urșilor” din Comănești, județul Bacău, a fost prezentat de cei de la BBC Travel ca fiind unul din cele patru cele mai fascinante festivaluri de iarnă din Europa, alături de Befana (Italia), Noaptea lui Krampus (Germania, Austria) și Mari Lwyd (Wales – Regatul Unit).

„România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Europa, astfel că nu este deloc surprinzător faptul că această creatură temută a devenit un simbol puternic al forței spirituale în cultura românească”, notează publicația engleză.

Dansatorii se îmbracă în piei autentice de urs – transmise din generație în generație și care pot cântări până la 40 kg – defilând prin oraș în timp ce dansează pe ritmurile interpretate de muzicieni îmbrăcați în costume populare tradiționale. Dansul prezintă moartea și apoi învierea urșilor, ca simbol al reînnoirii pentru anul care urmează. Se crede că acest ritual își are originile la geto-daci, care considerau urșii animale sacre, simboluri ale forței și ale vieții noi.

Dansul Ursului are loc în toată zona de nord-est a României, însă cel mai cunoscut festival se desfășoară în orașul Comănești, pe 30 decembrie – parada din cadrul „Festivalului de Datini și Obiceiuri Strămoșești”, ediția a XXVIII-a, începe, anul acesta, la ora 12.00.