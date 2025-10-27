Inspectoratul Școlar Județean Bacău a definitivat verificarea listelor, transmise de fiecare unitate de învățământ în parte, cu beneficiarii burselor din anul școlar în curs, 2025-2026.

După centralizarea tuturor datelor, la nivelul județului se vor acorda peste 36.800 de burse școlare, după cum urmează:

Burse de merit: 5195

Burse sociale: 29168

Burse tehnologice: 2415

Burse pentru mamele minore: 38

Conform noilor prevederi, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 732/2025, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora, în anul școlar 2025-2026 se acordă bursă de merit (pentru elevii din învățământul gimnazial, liceal și profesional), bursă socială (pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional), bursă tehnologică (pentru elevii din învățământul profesional) și bursă pentru mamele minore. În acest an școlar, pentru a fi beneficiar de burse școlare, fiecare elev trebuie să fie declarat promovat în anul școlar anterior și să aibă nota 10/calificativul „foarte bine” la purtare.

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00 sau a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional mai mari sau egale cu 9,00, în cazul elevilor din fiecare clasa a IX-a. Pentru elevii din fiecare clasă a V-a, se vor lua în calcul mediile primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent, mai mare sau egale cu 9,00, motiv pentru care primele liste cu beneficiarii de burse de merit la clasele a V-a vor fi stabilite în luna ianuarie 2026. Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic sau din grupuri vulnerabile ori cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar. Această bursă se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susţinătorilor legali, cu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află. Bursa socială se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala-spital, care se încadrează în una dintre următoarele situaţii:

elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;

elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în calcul nivelul venitului net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, în baza criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, structurate tipologic conform actelor normative precizate în metodologia de acordare a burselor școlare, fără a se lua în calcul nivelul venitului net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din Spital” sau la domiciliu, fără a se lua în calcul nivelul venitului net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din Spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior, fără a se lua în calcul nivelul venitului net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Bursa tehnologică, în anul şcolar 2025-2026, se acordă doar elevilor de la cursurile cu frecvență de zi din învăţământul profesional, cu încadrarea în specializările și condițiile stabilite în metodologia-cadru. Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a mamelor minore în vederea susţinerii participării la educaţie și a prevenirii abandonului școlar și se acordă elevelor din învăţământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile de zi şi au copil/copii propriu/proprii în întreţinere.

Pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul burselor școlare este de:

450 lei/lună pentru bursa de merit;

300 de lei/lună pentru bursa socială;

300 de lei/lună pentru bursa tehnologică;

700 de lei/lună pentru bursa pentru mamele minore.

Bursele de merit, tehnologice și pentru mamele minore se acordă pe toată perioada cursurilor şcolare, inclusiv în perioada pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a, în perioada primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat sau a examenului de certificare a calificării profesionale, până la comunicarea rezultatelor finale, cu condiţia ca elevii bursieri să se prezinte la examene, iar bursele sociale se acordă pe durata întregului an școlar, fără a se lua în calcul zilele de vacanțe școlare.

În situaţia în care elevii acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă, iar în cazul bursei pentru mamele minore decizia de suspendarea a bursei într-o lună se aplică dacă eleva beneficiară acumulează mai mult de 60 de absențe nemotivate în luna respectivă.

Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit și cu bursa socială. De asemenea, un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe dintre criteriile prevăzute în metodologia-cadru pentru acordarea acestei burse. Totodată, bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, iar bursa socială se poate cumula cu bursa de merit.

Bursele școlare se plătesc lunar, de către unităţile de învăţământ, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă (cu excepţia burselor aferente lunilor septembrie şi octombrie ale anului curent, pentru care plata se face cumulat, pe 20 noiembrie). Dacă data de 20 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.