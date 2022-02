Beneficii, mituri și adevăruri despre capsulele de cafea

Vom discuta în acest articol despre beneficiile, miturile și dezavantajle pregătirii și consumului unei cești de cafea cu un aparat de cafea cu capsule, cum ar fi espressorul Nespresso. Pentru cei mai mulți dintre noi cafeaua reprezintă un ritual zilnic în viața noastră. Consumul de capsule de cafea a crescut vertiginos în ultimii ani.

În ultimul timp, capsulele de cafea sunt o mare sursă de dezbateri, în principal din cauza impactului asupra mediului, deoarece consumatorii sunt din ce în ce mai conștienți de impactul pe care alegerile noastre de cumpărare îl au asupra naturii înconjurătoare.

Obiectivul acestui text este să facă lumină asupra unora dintre subiectele obișnuite de conversație și opiniile pe care le auzim despre beneficiile și dezavantajele optării pentru capsule atunci când consumăm cafea zilnic.

Este cafeaua capsule mai curată și mai confortabilă?

Potrivit unui studiu Novell, „84% dintre cei chestionați au considerat că prepararea cafelei în capsule este mai curată”.

Este obișnuit să auzim această afirmație ca argument de cumpărare pentru a opta pentru capsule de cafea. Dar când spunem că este mai curat, la ce ne referim? Și cu ce alternative comparăm? În acest sens, dacă o comparăm cu alte metode clasice uzuale de preparare precum mocha italiană sau cafetiera americană cu picurare, este evident că după ce ne pregătim cafeaua folosind aceste metode va trebui să curățăm resturile de cafea din cafetiera mai tarziu.

Dacă o comparăm cu o mașină super-automată (un espressor care macină boabele pe loc și distribuie băutura după apăsarea unui singur buton), aici povestea se schimbă puțin. In acest caz, nu este necesara curatarea aparatului dupa fiecare servire, dar zațul de cafea este depozitat intr-un rezervor care va trebui golit la momentul respectiv in functie de capacitatea rezervorului. Prin urmare, dacă aici am înțeles prin „curățare” confortul curățării/golării zațului depozitat sau capsulelor de cel mai mic număr de ori, ar trebui să comparăm capacitatea rezervorului ambelor mașini (super-automate și capsule) pentru a continua să funcționeze fără a fi nevoie să evacuăm acel depozit.

Este adevărat că există aparate de cafea cu capsule fără rezervor, la fel ca multe modele de expressoare pentru acasă, în care capsula trebuie scoasă după fiecare preparare. Aici trebuie să evaluăm dacă ne este mai curat și mai confortabil să scoatem capsula după pregătirea fiecărei cafele sau, în cazul aparatului super-automat, să umplem rezervorul cu jumătate de kilogram de cafea și să uităm de el până la 30 de cești.

Este mai rapid să prepari o cafea din capsule?

Potrivit aceluiași studiu Novell, „89% dintre cei chestionați au considerat că prepararea cafelei în capsule a fost mai rapidă”.

Din punct de vedere al vitezei, este foarte evident că prepararea unei cești de cafea cu un aparat de cafea cu capsule este mai rapidă decât prepararea ei cu sistemele de cafea americane și italiene. Dar, ca și în cazul curățeniei și confortului, nu este cazul dacă comparăm viteza acesteia cu cea a unei mașini super-automate. În ceea ce privește momentul extracției băuturii, acesta este foarte asemănător și diferențele nu sunt semnificative între a opta pentru un sistem sau altul.

Beneficiile boabelor de cafea versus capsulele de cafea și alte mituri despre cafeaua

Este important de reținut că unul dintre principalele motive pentru a prefera cafeaua boabe este că este formatul în care este comercializată de obicei cafeaua de specialitate, în timp ce cafeaua încapsulată este de obicei cafea comercială.

Regula numărul unu a cafelei: „proaspăt măcinat”

Odată măcinată, cafeaua începe să elibereze toate gazele și odată cu ele pleacă aromele și proprietățile sale. Consumând cafeaua imediat după ce a fost măcinată, toate aromele de origine ale cafelei sunt mai bine apreciate, cu atât mai mult dacă nu au trecut multe săptămâni de la data prăjirii acesteia.

În acest sens, am putea spune că capsulele ar merge automat să joace într-o altă ligă, deoarece cafeaua este deja măcinată de la data ambalării în recipient, dar fiind încapsulată, nu-și pierde aromele și savoarea. În plus, cafelele pe care le găsim în capsule folosesc o prăjire înaltă pentru a obține o aromă omogenă.