Betania Bacău: Terapia timpurie în autism este esențială. Află ce trebuie să știi și cum poți ajuta!

Autismul nu începe brusc. În cele mai multe cazuri, primele semnale apar în primii doi ani de viață și pot fi ușor trecute cu vederea. Tocmai această perioadă este însă cea mai importantă pentru intervenție.

Între 1 și 2 ani, copiii încep să comunice intenționat, să imite, să răspundă la nume, să arate obiecte și să caute interacțiunea cu adulții.

Lipsa contactului vizual, întârzierea limbajului, absența gesturilor de comunicare, reacția slabă la nume, jocul repetitiv sau interesul redus față de ceilalți pot indica o dezvoltare atipică și necesită evaluare de specialitate.

Între 2 și 3 ani, este important să observăm dacă limbajul evoluează, dacă apare jocul simbolic, dacă copilul urmează instrucțiuni simple și dacă relaționează cu cei din jur.

Aceste semnale nu pun un diagnostic, dar sunt un semn clar că este nevoie de sprijin specializat.

Când este momentul potrivit pentru a începe terapia

Recomandările internaționale arată că intervenția poate începe încă de la 18–24 de luni, imediat ce există suspiciuni validate prin evaluare. Creierul copilului mic are o capacitate mare de adaptare, iar intervenția timpurie valorifică exact această plasticitate.

Copiii care beneficiază de terapie timpurie au șanse semnificativ mai mari să dezvolte limbaj funcțional, autonomie și abilități sociale. Studiile arată că o parte dintre ei pot ajunge să funcționeze independent sau cu suport minim, comparativ cu cei care încep intervenția mai târziu.

Cum ajută Asociția Betania?

De peste 30 de ani, în centrele Asociației Betania, copiii cu tulburări din spectrul autist beneficiază de intervenție integrată: terapie comportamentală ABA, evaluare psiho-comportamentală, logopedie, terapie ocupațională, stimulare senzorială, kinetoterapie, hidrokinetoterapie, centre de zi, ateliere de socializare, servicii de shadow și coordonare a terapiei, precum și sprijin constant pentru părinți.

Totul este construit în jurul nevoilor reale ale copilului și adaptat etapelor sale de dezvoltare.

Un gest mic, un impact pe termen lung

Terapia timpurie schimbă traiectorii de viață, dar are nevoie de susținere constantă. Redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Betania nu te costă nimic, însă poate însemna acces la terapie pentru un copil exact atunci când contează cel mai mult (formularul este disponibil AICI).

(sursa: comunicat de presă)