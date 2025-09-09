Biciclist la un pas de moarte, după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului! – UPDATE

Update: Bărbatul vinovat de accident a fost prezentat Parchetului și plasat sub control judiciar.

Știrea inițială: Un biciclist din comuna Gioseni a fost la un pas de moarte, după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul, un bărbat de 50 de ani, a fugit de la locul accidentului.

Pe data de 8 septembrie, în jurul orei 19.00, polițiștii Biroului Rutier Bacău au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Gioseni, a avut loc un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele cercetări a rezultat faptul că, un tânăr de 15 ani din comuna Gioseni, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe D.J. 252B ar fi fost acroșat de un autoturism al cărui conducător auto a părăsit locul faptei. Din impact, a rezultat rănirea biciclistului care a necesitat internarea într-o unitate spitalicească.

În urma activităților desfășurate, polițiștii Biroului Rutier Bacău au identificat autoturismul implicat în evenimentul rutier. Conducătorul auto, un bărbat de 50 de ani, din comuna Pâncești, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, cel în cauză a fost transportat la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului producerii accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.

Faţă de conducătorul auto, polițiștii din cadrul Biroul Rutier Bacău au dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore.

„Nu vă urcați la volan sub influența alcoolului. Nu-i puneți în pericol pe ceilalți participanți la traficul rutier!”, avertizează polițiștii.