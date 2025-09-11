Bilanț IPJ Bacău! Criminalitatea din județ a scăzut, în primele 7 luni din 2025, cu 2% față de aceeași perioadă din 2024

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău a făcut un bilanț al primelor 7 luni din anul 2025, din care a rezultat că a scăzut criminalitatea din județ cu aproximativ 2% (ceea ce înseamnă cu 172 mai puține fapte penale) față de aceeași perioadă a anului 2024.
În total, în perioada menționată, au fost sesizate 7.974 infracțiuni, dintre care: 4.496 de natură judiciară – infracțiuni ce afectează direct viața și siguranța oamenilor, în scădere cu aproape 10%; 598 infracțiuni economico-financiare; 2.284 alte infracțiuni.
Potrivit IPJ, în perioada ianuarie-iulie 2027, în mediul rural, se constată o scădere cu aproape 8% a infracțiunilor, respectiv infracțiunile contra persoanei au scăzut cu 14%, iar infracțiunile contra patrimoniului au scăzut cu 17%.
În mediul urban au scăzut: criminalitatea judiciară (cu 8,5%), infracțiunile contra persoanei – lovire, amenințări, alte violențe (cu 7%), furturile de bunuri (cu 11.5%), însălăciunile (cu 20%), distrugerile (cu 10%), criminalitatea stradală (cu 20%).
„În ceea ce privește violența domestică, în primele 7 luni ale acestui an au fost emise 464 de ordine de protecție provizorii – cu aproape 70% mai multe decât anul trecut. Aceasta arată că victimele au mai multă încredere să ceară sprijin, iar polițiștii intervin rapid pentru protejarea lor”, transmite IPJ Bacău.
În domeniul criminalității economico-financiare au fost intensificate controalele privind evaziunea fiscală și activitățile comerciale ilegale ce au avut ca rezultat întocmirea a 228 de dosare penale, bunuri indisponibilizate și măsuri asigurătorii în valoare de peste 960.000 de lei.
„În perioada de referință au fost achitați în mod voluntar, în baza legii privind prevenirea evaziunii fiscale, peste 2,2 de milioane lei”, precizează IPJ Bacău.
