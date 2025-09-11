Bilanț IPJ Bacău! Criminalitatea din județ a scăzut, în primele 7 luni din 2025, cu 2% față de aceeași perioadă din 2024

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău a făcut un bilanț al primelor 7 luni din anul 2025, din care a rezultat că a scăzut criminalitatea din județ cu aproximativ 2% (ceea ce înseamnă cu 172 mai puține fapte penale) față de aceeași perioadă a anului 2024.

Foto arhivă

În total, în perioada menționată, au fost sesizate 7.974 infracțiuni, dintre care: 4.496 de natură judiciară – infracțiuni ce afectează direct viața și siguranța oamenilor, în scădere cu aproape 10%; 598 infracțiuni economico-financiare; 2.284 alte infracțiuni.

Potrivit IPJ, în perioada ianuarie-iulie 2027, în mediul rural, se constată o scădere cu aproape 8% a infracțiunilor, respectiv infracțiunile contra persoanei au scăzut cu 14%, iar infracțiunile contra patrimoniului au scăzut cu 17%.

În mediul urban au scăzut: criminalitatea judiciară (cu 8,5%), infracțiunile contra persoanei – lovire, amenințări, alte violențe (cu 7%), furturile de bunuri (cu 11.5%), însălăciunile (cu 20%), distrugerile (cu 10%), criminalitatea stradală (cu 20%).

„În ceea ce privește violența domestică, în primele 7 luni ale acestui an au fost emise 464 de ordine de protecție provizorii – cu aproape 70% mai multe decât anul trecut. Aceasta arată că victimele au mai multă încredere să ceară sprijin, iar polițiștii intervin rapid pentru protejarea lor”, transmite IPJ Bacău.

În domeniul criminalității economico-financiare au fost intensificate controalele privind evaziunea fiscală și activitățile comerciale ilegale ce au avut ca rezultat întocmirea a 228 de dosare penale, bunuri indisponibilizate și măsuri asigurătorii în valoare de peste 960.000 de lei.

​„În perioada de referință au fost achitați în mod voluntar, în baza legii privind prevenirea evaziunii fiscale, peste 2,2 de milioane lei”, precizează IPJ Bacău.