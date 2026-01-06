Bilanț IPJ Bacău, în minivacanța de Revelion: 51 de permise reținute și sute de amenzi aplicate, în valoare totală de 220.000 lei

În perioada 01 – 04 ianuarie, peste 200 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au acţionat, zilnic, pentru menținerea ordinii și siguranței publice în județ.

Foto arhivă

În această minivacanță, polițiștii au intervenit la peste 350 de apeluri, din care 272 prin SNUAU 112. Totodată, la nivelul județului au fost organizate acțiuni preventive și au fost aplicate aproximativ 450 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 220.000 de lei. Dintre acestea, 218 au fost avertismente.

În această perioadă, la nivelul județului au fost înregistrate 86 de fapte de natură penală și au fost prinși în flagrant delict 10 autori de infracțiuni.

Pentru abaterile constatate la regimul circulației rutiere au fost reținute 51 de permise de conducere, dintre acestea, 6 pentru depășirea vitezei legale și 5 pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. De asemenea, au fost retrase 16 certificate de înmatriculare.

„Menționăm faptul că, în perioada menționată nu au fost înregistrate fapte grave și nu s-au produs evenimente rutiere grave. Mulțumim astfel tuturor cetățenilor care au înțeles că menținerea unui climat de siguranță publică pe timpul sărbătorilor este un efort comun, iar respectarea legii, salvează vieți. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor continua activitățile specifice și în perioada următoare”, transmite IPJ Bacău.