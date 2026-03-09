Bilanț ISU din weekend: 125 de intervenții, dintre care 21 incendii. S-au dat amenzi de 10.000 lei pentru incendierile de vegetație

În perioada 06–08 martie 2026, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău au desfășurat un total de 125 de intervenții, acționând pentru gestionarea situațiilor de urgență, acordarea primului ajutor calificat, protejarea bunurilor și sprijinirea comunității.

În continuare, cele mai multe intervenții au vizat acordarea asistenței medicale de urgență prin echipajele SMURD, fiind gestionate 48 de solicitări în acest sens.

Din totalul misiunilor, 21 au fost intervenții la incendii, 3 alerte false, 2 au fost încadrate la alte tipuri de intervenții, 2 alte situații de urgență, 4 au constat în misiuni de asistență a persoanelor, 3 au fost deplasări fără intervenție, 2 cazuri în care echipajele au fost întoarse din drum, 38 de recunoașteri în teren și 2 misiuni în sprijinul altor instituții.

De precizat este faptul că din totalul de 21 de incendii, 8 au fost incendii de vegetație.