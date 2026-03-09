Bilanț ISU din weekend: 125 de intervenții, dintre care 21 incendii. S-au dat amenzi de 10.000 lei pentru incendierile de vegetație

În perioada 06–08 martie 2026, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău au desfășurat un total de 125 de intervenții, acționând pentru gestionarea situațiilor de urgență, acordarea primului ajutor calificat, protejarea bunurilor și sprijinirea comunității.
În continuare, cele mai multe intervenții au vizat acordarea asistenței medicale de urgență prin echipajele SMURD, fiind gestionate 48 de solicitări în acest sens.
Din totalul misiunilor, 21 au fost intervenții la incendii, 3 alerte false, 2 au fost încadrate la alte tipuri de intervenții, 2 alte situații de urgență, 4 au constat în misiuni de asistență a persoanelor, 3 au fost deplasări fără intervenție, 2 cazuri în care echipajele au fost întoarse din drum, 38 de recunoașteri în teren și 2 misiuni în sprijinul altor instituții.
De precizat este faptul că din totalul de 21 de incendii, 8 au fost incendii de vegetație.
Atenționăm cetățenii că incendiile izbucnite la miriști sau vegetație uscată se pot extinde rapid, existând riscul de propagare inclusiv către zonele împădurite. În acest sens, adresăm un apel către populație să respecte interdicțiile privind focul deschis pentru arderea vegetației uscate.
Experiența anilor trecuți a demonstrat că astfel de incendii, favorizate de vânt, se pot extinde necontrolat și pot provoca consecințe grave, inclusiv pierderi de vieți omenești.
În această perioadă, ca urmare a incendiilor de vegetație uscată, Inspecția de Prevenire a aplicat cinci sancțiuni contravenționale, dintre care 4 sancțiuni cu amendă în cuantum de 10.000 lei.
Vă reamintim faptul că în conformitate cu HG 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu modificări și completări, art. 1, punctul 3, litera r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei.
De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 96 alin. (3), Capitolul XV din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului „încălcarea obligației proprietarilor și deținătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurilor, stufulului, tufărișurilor sau vegetației ierboase constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru
persoane juridice”.
Menționăm că au fost intensificate activitățile de informare preventivă, misiunile de patrulare și control în teren, iar aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru a verifica modul în care sunt respectate măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor.
Prin responsabilitate și respectarea regulilor, putem preveni producerea unor incendii care pot avea consecințe grave!
- ISU Bacău
Lasă un răspuns