Bilanț la SOMA Bacău: În perioada 2021-2022, în municipiul Bacău, s-au colectat de două ori mai multe deșeuri reciclabile, comparativ cu anul 2020

Pe data de 9 august 2021, SOMA Bacău a început colectarea și transportul deșeurilor reziduale și reciclabile, atât în municipiul Bacău, cât și în 22 de comune limitrofe, conform contractului de salubrizare semnat în luna mai a aceluiași an. Rezultatele pentru primul an (august 2021 – august 2022) au fost comunicate de reprezentanții SOMA, astăzi, la un an de la începerea contractului:

„Pentru că e normal ca munca noastră, a cetățenilor, a autorităților și a firmei de salubritate să se reflecte și în cifre, efortul nostru comun de a colecta separat deșeurile reciclabile începe să se facă remarcat, întrucât putem observa o dublare a cantităților de deșeuri reciclabile colectate din Municipiul Bacău pentru perioada august 2021 – august 2022, față de anul 2020.”

Semnarea noului contract de salubrizare (6 mai 2021). Noul contract avea să se deruleze din luna august 2021

SOMA Bacău a inițiat acțiuni de informare și campanii gratuite de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase

Compania de salubritate a demarat, de-a lungul acestui an, o serie de acțiuni de informare a cetățenilor, atât cu scopul de a oferi toate informațiile cu privire la practicile corecte de colectare a deșeurilor, cât și pentru a discuta cu cetățenii și a le asculta sugestiile.

Foto: Campania „Tu colectezi separat deșeurile?”

Tot în încercarea de a le veni în ajutor cetățenilor din Municipiul Bacău, firma de salubritate a realizat și o hartă interactivă a tuturor punctelor de colectare a deșeurilor din oraș. De asemenea, este disponibil pe site-ul companiei și un chat unde oamenii pot adresa întrebări sau face sesizări/sugestii.

Foto arhivă: Eveniment de lansare a contractului de salubrizare, august 2021

În primul an de la începerea contractului de salubrizare, cetățenii au avut ocazia să se debaraseze de deșeurile voluminoase și periculoase, în mod gratuit, în cadrul unor campanii dedicate special colectării acestor tipuri de deșeuri. Acțiunile au avut loc atât în municipiul Bacău, cât și în cele 22 de comune (Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Fărăoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian).

Foto: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase din comunele limitrofe

„Cu multe emoții eram acum un an de zile, cu emoții multe suntem și astăzi, la fix un an de când am început noul contract de colectare și transport pentru Municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe.

Perfecți sigur nu am fost, greșeli au mai fost făcute, dar zilnic am încercat să fim măcar mai buni decât ziua precedentă, pentru că la urma urmei în asta constă evoluția. În acest an ne-am dat toată silința să evoluăm, să ne îmbunătățim serviciile, să fim o echipă și să lucrăm împreună pentru un viitor verde.

Le mulțumim cetățenilor care zilnic fac eforturi pentru a colecta separat deșeurile, pentru că le atrag atenția si rudelor si vecinilor, care poate încă mai au dificultăți în acest proces de separare a deșeurilor, și pentru că mulți cetățeni au venit în acest an către noi cu sugestii de care am ținut cont și am făcut tot posibilul să remediem sesizări și să corectăm greșeli.

Împreună putem schimba viitorul, împreună trebuie să continuăm să lucrăm pentru un Bacău verde și sustenabil!”, au transmis reprezentanții SOMA Bacău.