Bilanțul ISU Bacău 2025: peste 11.600 de intervenții, 481 de vieți salvate și controale mai numeroase pentru prevenirea incendiilor

Pompierii băcăuani au intervenit anul trecut la 11.649 de situații de urgență, în medie aproape 32 pe zi, reușind să salveze 481 de persoane și să limiteze pagube importante. Datele prezentate în bilanțul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” arată o scădere a numărului de intervenții și a victimelor față de 2024, dar și o intensificare a activităților de prevenire, controalele și sancțiunile pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu fiind în creștere.

Mai puține intervenții și victime față de anul anterior

Numărul intervențiilor a fost ușor mai mic decât în 2024, când s-au înregistrat 12.388 de evenimente. În urma misiunilor, pompierii au reușit să salveze 481 de persoane, iar numărul deceselor a scăzut la 33 de victime, comparativ cu 61 în anul precedent. Dintre acestea, 13 persoane și-au pierdut viața în incendii.

Pagubele produse de situațiile de urgență au fost estimate la aproape 13,8 milioane de lei, în timp ce bunurile salvate au depășit 61,8 milioane de lei.

Controale și sancțiuni mai multe

În domeniul prevenirii incendiilor și protecției civile, inspectorii au efectuat 1.197 de controale, în creștere față de anul anterior. Au fost constatate peste 4.000 de deficiențe, fiind aplicate 3.337 avertismente și 709 amenzi, în valoare totală de peste 6,1 milioane de lei.

Controalele au vizat inclusiv unități de învățământ, cluburi, baruri și structuri turistice. În cazul unor nereguli grave privind securitatea la incendiu, au fost dispuse și măsuri de oprire temporară a funcționării.

Datele arată că principalele cauze ale incendiilor rămân focul deschis, instalațiile electrice defecte și coșurile de fum necurățate, majoritatea incidentelor fiind înregistrate în gospodării.

Peste 5.800 de intervenții SMURD

Echipajele SMURD au intervenit în 5.818 cazuri, cele mai frecvente solicitări fiind pentru căderi accidentale, persoane inconștiente și accidente rutiere.

Dispeceratul ISU Bacău a gestionat 44.526 de apeluri la 112, adică aproximativ 122 pe zi, iar sistemul RO-ALERT a fost folosit pentru transmiterea a 100 de mesaje privind fenomene periculoase sau prezența animalelor sălbatice.

Intervenții majore: inundații și incendii de amploare

Printre cele mai importante misiuni s-au numărat intervențiile din luna mai, când ploile torențiale au provocat inundații în 14 localități. Peste 400 de pompieri și 157 de mijloace tehnice au acționat pentru evacuarea apei, salvarea persoanelor și sprijinirea comunităților afectate.

De asemenea, pompierii au intervenit la incendii de amploare, între care cel izbucnit la o hală de prelucrare a lemnului din Dărmănești sau incendiul produs la o biserică din comuna Mărgineni.

Investiții și resurse: personal mai bine încadrat, dotări noi

Gradul de încadrare cu personal a crescut la 70%, față de 65% în 2024. Totodată, instituția a primit ambulanțe noi SMURD și a demarat proiecte de investiții pentru construirea de subunități la Hemeiuș și Secuieni, precum și modernizarea sediului pompierilor din Moinești.

Bugetul alocat în 2025 a fost de 89,3 milioane de lei, în creștere față de anul anterior.

Educație și prevenție în comunitate

Activitățile de pregătire au avut un impact important: peste 25.000 de copii și adulți au participat la instruiri privind comportamentul în situații de urgență, iar voluntarii programului „Salvator din pasiune” au luat parte la peste 1.300 de intervenții.

În plus, în cadrul campaniei „Detector pentru viață” au fost montate 500 de detectoare de fum și monoxid de carbon în locuințe din județ.

Obiectiv pentru 2026

Pentru anul în curs, ISU Bacău își propune creșterea rezilienței comunităților, prin intensificarea măsurilor de prevenire, pregătirea populației și îmbunătățirea capacității de răspuns la situații de urgență.