Bilanțul tăierilor ilegale de copaci, în județul Bacău! Polițiștii au confiscat lemn în valoare de 664.000 lei, în primul semestru al anului

În primul semestru al anului 2025, polițiștii din cadrul IPJ Bacău au confiscat peste 1.4 mc de materiale lemnos, în valoare de 664.000 lei și au aplicat peste 200 de sancțiuni, în valoare de 294.000 lei. De asemenea, au fost indisponibilizate bunuri, respectiv, 7 autovehicule folosite la comiterea infracţiunilor de transport de masă lemnoasă, 3 arme de foc, 11 motofierăstraie , 9 topoare și 151 de kg de trufe.

Sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică Bacău, polițiștii, împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Forestiere Suceava şi cei ai Direcţiei Silvice Bacău, au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a ilegalităților referitoare la exploatarea, transportul, depozitarea și comercializarea materialului lemnos.

În primele 6 luni ale acestui an, au fost executate 469 de controale din care: 88 în fondul forestier, 28 pe linia depozitării materialului lemnos și 316 privind legalitatea transportului materialului lemnos. În cadrul acestora au fost verificate 1.220 de obiective.

„Pentru păstrarea integrității fondului forestier național, prevenirea tăierilor ilegale de arbori din păduri, descoperirea și incriminarea faptelor ilegale asociate din circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos la nivel județean, precum și protejarea bugetului de stat prin prevenirea și descoperirea faptelor de evaziune fiscală, Biroul de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Bacău organizează frecvent acțiuni în sistem integrat, împreună cu reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava și Direcției Silvice Bacău, activități de control la societățile comerciale de profil silvic din județ, precum și pentru verificarea circulației materialelor lemnoase pe drumurile publice și forestiere, acțiuni în cadrul cărora sunt cooptate și efectivele de ordine publică din teritoriu”, transmite IPJ Bacău.

Poliţiştii atrag atenţia asupra respectării legislaţiei în domeniul silvic, acţiuni şi controale în vederea celor care comit delicte silvice urmând a fi desfăşurate şi în perioada următoare în vederea identificării şi tragerii la răspundere a celor care încalcă normele în vigoare.