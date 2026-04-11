Bogdan Tranovietchi, jandarmul „cu brațe de fier” din Bacău, cucerește podiumurile: dublu campion național și medaliat mondial la Skandenberg

Sergentul major Bogdan Tranovietchi, cunoscut în rândul colegilor drept „jandarmul cu brațele de fier”, a scris din nou un capitol în povestea sa sportivă: este dublu campion național la Skandenberg. De asemenea, el are o reușită și pe plan mondial – a obținut, anul trecut, o medalie de bronz la Campionatul Mondial de la Albena.

De la primele încercări timide la concursurile locale până la podiumurile internaționale, drumul lui a fost presărat cu muncă, disciplină și dorința de a se autodepăși. Bogdan și-a amintit cum, în copilărie, își imagina că-și antrenează mușchii pentru a învinge nu doar adversarii, ci și propriile temeri.

Ani de antrenamente zilnice sub îndrumarea antrenorului Andrei Chipreanov la clubul Bucovina Skandenberg i-au șlefuit tehnica și i-au consolidat voința. Răsplata a venit din nou: dublu campion național, la brațul stâng și la brațul drept, iar pe plan mondial anul trecut a obținut o medalie de bronz la Campionatul Mondial de la Albena, unde s-au întrecut peste 1.700 de sportivi din 57 de țări.

Succesul nu l-a schimbat; l-a motivat. Când i s-a cerut să povestească ce înseamnă pentru el skandenbergul, Bogdan a răspuns cu aceeași simplitate și hotărâre care l-au dus pe podiumuri „Antrenamentul e de fapt o promisiune, promisiunea că nu mă voi da bătut. Fiecare competiție e o șansă de a-mi testa limitele și de a le depăși.”

„Colegul nostru este un exemplu pentru tinerii sportivi și pentru colegi și demonstrează cum perseverența, pasiunea și munca susținută pot transforma un vis din copilărie într-o realitate recunoscută pe scenele naționale și internaționale. Iar pentru Tranovietchi Bogdan, drumul continuă, cu noi antrenamente, noi provocări și aceeași dorință de a ridica steagul României cât mai sus în lumea skandenbergului” – transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.