BORZEȘTI WIND S.R.L. – ANUNȚ DE MEDIU

Borzești Wind S.R.L., în calitate de titular de proiect, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire pod provizoriu, peste râul Tazlău, cartier Slobozia, municipiul Onești” propus a fi amplasat pe teritoriul municipiului Onești, cartier Slobozia, județul Bacău și anume că: proiectul NU se supune evaluării impactului asupra mediului, NU se supune evaluării adecvate și NU se supune evaluării corpurilor de apă.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANMAP-DJM Bacău din str. Oituz nr. 23, cod 600266, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14. Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, până la data de 28.03.2026.