Breaking News! Avarie pe conducta de apă Valea Uzului – Bacău – FOTO

In cursul diminetii de astazi, 09.02.2026, in zona comunei Margineni, sat Podis, a aparut o avarie pe conducta de transport Valea Uzului – Bacau.

In acest moment, echipele SC CRAB SA sunt prezente la fata locului si intervin pentru gestionarea situatiei, in vederea identificarii cauzei producerii avariei, precum si pentru evaluarea gradului de afectare a conductei.

„Pe masura ce vor fi disponibile informatii suplimentare privind masurile necesare, durata interventiei si eventualele efecte asupra furnizarii apei, vom reveni cu amanunte pe parcursul zilei”, a anunțat CRAB, în această dimineata.