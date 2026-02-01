Breaking News! Grupul Agricultorul-Panimon din Onești, controlat de Ilie Mihai, își cere insolvența. Afaceri de 837 milioane lei și datorii uriașe

Grupul agroalimentar Agricultorul-Panimon din Onești, controlat de antreprenorul Ilie Mihai, și-a cerut insolvența, la finalul lunii ianuarie 2026. În 2024, firmele din grup aveau afaceri totale de 837 milioane lei și 370 de angajaţi, potrivit supervizor.ro.

Trei companii din grupul controlat de Mihai Ilie au cerut insolvența, într-o mișcare care zguduie mediul economic băcăuan. În data de 30 ianuarie 2026, AGRICULTORUL SRL Bârsănești, AGROTEHNOGRUP SRL Onești și PANIMON SA Onești au depus la Tribunalul Bacău cereri de deschidere a procedurii de insolvență.

Conform datelor înregistrate la instanță, dosarele sunt: AGRICULTORUL SRL – nr. 272/110/2026, AGROTEHNOGRUP SRL – nr. 269/110/2026 și PANIMON SA – nr. 273/110/2026. Cele trei societăți fac parte din grupul de firme controlat de omul de afaceri Mihai Ilie.

Situațiile financiare raportate pentru anul 2024 arată dimensiunea impactului economic. AGRICULTORUL SRL avea 121 de angajați, o cifră de afaceri de 637.734.564 lei și datorii de 565.235.907 lei. AGROTEHNOGRUP SRL raporta 28 de angajați, afaceri de 66.387.353 lei și datorii de 82.279.885 lei. PANIMON SA avea 221 de angajați, o cifră de afaceri de 133.455.087 lei și datorii de 195.915.626 lei.

Cumulat, cele trei firme însumează 370 de angajați, afaceri de aproximativ 837 milioane de lei și datorii care depășesc 841 milioane de lei. O parte din aceste obligații financiare ar putea reprezenta însă datorii între firmele din grup.

Până în acest moment nu au fost comunicate public explicații oficiale privind motivele care au dus la solicitarea insolvenței sau eventualele planuri de reorganizare.