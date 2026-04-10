Bucurie de Paște pentru 13 copii din Stănisești: jandarmii le-au oferit iepurași adevărați și cadouri

În satul Stănisești, în prag de Sărbători Pascale, 13 copii au trăit o mică bucurie adusă de jandarmii băcăuani.
Visul lor era simplu și curat: să aibă propriii iepurași. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au aflat de această dorință din poveștile copiilor și au pus la cale o surpriză care a umplut de bucurie inimile celor mici.
Cinci dintre copii sunt crescuți cu multă grijă de bunici, care îi ocrotesc și îi sprijină în fiecare zi. Jandarmii, care îi vizitează și îi susțin constant, au aflat despre dorința lor și au pus la cale și construirea unor adăposturi speciale pentru noii lor prieteni, fără a le dezvălui însă copiilor motivul acțiunii.
Copiii au descoperit cadourile, iar emoția a fost imensă: visul devenise realitate. Pe lângă iepurași și cuștile necesare, jandarmii le-au oferit haine, alimente, jucării și, poate cel mai important, multă atenție și speranță.
Gestul a fost mai mult decât un cadou material, a fost o declarație de grijă și încredere, o poveste despre oameni care se implică pentru binele copiilor din comunitate.
Ne bucurăm să fim părtași la această poveste despre dăruire, speranță și solidaritate: 13 suflete zâmbesc acum de Paște, înconjurate de căldura unui gest făcut din inimă.
- a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău
