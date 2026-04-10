Bucurie de Paște pentru 13 copii din Stănisești: jandarmii le-au oferit iepurași adevărați și cadouri

În satul Stănisești, în prag de Sărbători Pascale, 13 copii au trăit o mică bucurie adusă de jandarmii băcăuani.

Visul lor era simplu și curat: să aibă propriii iepurași. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au aflat de această dorință din poveștile copiilor și au pus la cale o surpriză care a umplut de bucurie inimile celor mici.

Cinci dintre copii sunt crescuți cu multă grijă de bunici, care îi ocrotesc și îi sprijină în fiecare zi. Jandarmii, care îi vizitează și îi susțin constant, au aflat despre dorința lor și au pus la cale și construirea unor adăposturi speciale pentru noii lor prieteni, fără a le dezvălui însă copiilor motivul acțiunii.