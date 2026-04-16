Bugetul Bacăului pe 2026: mai multe taxe colectate, investiții anunțate pe hârtie și dezvoltare pe datorie. Fondurile europene, sub un sfert din total

Pus în dezbatere de Primăria Bacău, bugetul local pe anul 2026 se ridică la 1,3 miliarde de lei, împărțit teoretic aproape în mod egal între secțiunea de funcționare și cea de investiții. În realitate însă, cele două cifre nu sunt comparabile direct: bugetul de funcționare, de 624 milioane, este cert, în timp ce programul de investiții depinde în mare măsură de atragerea de fonduri europene și de gradul de execuție al proiectelor.
În 2025, municipiul a încasat doar 811 milioane lei, chiar dacă bugetul anunțat la începutul anului de primarul Viziteu depășea miliardul de lei. Așadar, Bacăul nu are efectiv la dispoziție peste 1 miliard de lei, ci operează cu un buget cert de aproximativ 624 milioane și cu o listă de investiții ambițioasă, dar condiționată de capacitatea aparatului administrativ.
Taxele locale devin motorul bugetului
Structura veniturilor pe 2026 arată o schimbare clară de paradigmă. Impozitele pe proprietate cresc de la 50,27 milioane lei în bugetul inițial 2025 la 93,93 milioane lei în 2026, ceea ce înseamnă o majorare de peste 43 milioane lei, adică aproape o dublare.
Contrar declarațiilor primarului Stanciu-Viziteu, spectaculoasă este și evoluția sumelor previzionate din TVA, care cresc de la 120 milioane lei, valoarea raportată la finalul anului 2025, la aproape 150 de milioane de lei, cărora li se adaugă încă 19 milioane de lei pe care Guvernul le dă municipiului pentru echilibrarea bugetului. Veniturile nefiscale cresc și ele de la 43,22 milioane lei la 67,30 milioane lei.
Cu toate acestea, primarul a declarat pe Facebook că „Guvernul a redus din veniturile care reveneau în mod normal orașului nostru” și că „toți banii suplimentari colectați din majorările de impozite impuse la nivel național” ar fi fost direcționați către bugetul de stat.
Inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit cresc ușor, de la 275 de milioane la 278 de milioane lei, rămânând principala sursă de venit, reprezentând aproximativ 45% din bugetul de funcționare al municipalității.
Fondurile europene, sub jumătate din totalul investițiilor promise
În bugetul pe 2026, fondurile europene sunt incluse în programul de investiții, ceea ce înseamnă că sunt luate în calcul, dar nu sunt bani siguri. În total, municipalitatea își propune anul acesta, conform planului de investiții anexat bugetului pus în dezbatere, să atragă fonduri europene de aproape 300 de milioane de lei, sub jumătate din suma de 676 de milioane de lei promisă pentru investiții.
Parcul Cancicov și Gherăiești, Promenada Bistriței, Parcarea 9 Mai, lucrările din curțile școlilor, dar și proiectele de reabilitare ale mai multor colegii istorice din oraș se numără printre investițiile principale din 2026, conform primarului Lucian Stanciu-Viziteu.
Continuă dezvoltarea pe datorie și începe să se simtă
Pe lângă fondurile europene, în 2026 sunt previzionate investiții de circa 180 de milioane de lei din împrumuturi bancare interne și externe. În același timp, printre cheltuieli încep să se resimtă tot mai mult dobânzile, acestea atingând suma de 20 de milioane de lei, pe lângă rambursarea a alte 17 milioane de lei pentru creditele contractate. Având în vedere că o mare parte din investițiile din ultimii ani au fost susținute, în bună parte, din împrumuturi, presiunea pe bugetul local va crește în continuare.
Alte 47 de milioane de lei sunt așteptate prin transferuri de la bugetul de stat pentru investiții, cărora li se adaugă excedentul disponibil de 57 de milioane de lei.
Totuși, experiența din 2025 arată că aceste estimări pot fi optimiste. Deși s-a vorbit despre un buget de aproape 1 miliard de lei, execuția a rămas la puțin peste 800 de milioane, din care doar 300 au fost cheltuite pe investiții.
Cheltuielile cresc pe funcționare, nu pe dezvoltare
Pe partea de cheltuieli, bugetul din 2026 arată o creștere semnificativă a costurilor de funcționare. Cheltuielile pentru bunuri și servicii cresc de la 150,15 milioane lei la 225,18 milioane lei, o majorare de 75 milioane lei. Subvențiile cresc de la 57,65 milioane lei la 82,51 milioane lei, iar cheltuielile de asistență socială cresc de la 10,57 milioane lei la 32,91 milioane lei, adică de peste trei ori.
În schimb, dacă raportăm la execuția din 2025, domenii precum educația și transporturile înregistrează scăderi importante. Învățământul coboară de la 113,95 milioane lei la 69,64 milioane lei, iar transporturile, care au depășit 130 milioane lei în 2025 (funcționare + dezvoltare), sunt mult reduse în 2026.
Circa 3 milioane lei pentru studii și documentații
Din anexele de investiții rezultă că aproximativ 2,6 milioane lei sunt alocați pentru studii de fezabilitate, documentații tehnice, expertize și avize. Exemplele includ studii de semaforizare de circa 60.000 lei, documentații pentru transport public de aproximativ 100.000 lei, studii pentru sisteme de apă pluvială de 250.000 lei și proiecte energetice de peste 260.000 lei.
Ziarul de Bacău va reveni zilele următoare cu analize privind capitolele de cheltuieli, investițiile majore și impactul real al acestor cifre asupra serviciilor publice din municipiu.
Comentarii
termita jucausa a zis
Ce s-a mai chinuit PSD sa semneze contracte cu fonduri europene in 2017-2020 doar doar mai prinde un mandat, dar a venit USR cu nashu LDSV care e decimat tot cu ajutorul COP si lui ACA si altii de nu ar incapea aici povestiti, ca doar el, geniul pustiu, e fara vinovatie :)))))
Gelutu a zis
Tare s-au mai chinuit, neprihanitii PSD-ei… Si acum saracii de ei se chinuie rau…
Dani a zis
Asta nu e in stare sa atraga nici un ban din fonduri europene, totul e facut prost si declarat neeligibil sau nefacut de loc. De 2 ani de zile nu am unde sa ma plimb cu copilul cu bicicleta, pe insula nu am voie, parcurile sunt distruse pe canalul bistritei te mananca cainii si pe pistele lui nu ma plimb sa inhalez fum de masina.
Daniel a zis
bine punctat
Andrei Tabacariu a zis
Probabil LDSV are ordin de serviciu altfel nu se explica cum in atatea dosare penale instrumentate de DNA sunt doar functionari din primarie si colaboratori, iar dumnealui nu stie nimic si nu are nici o vinovatie….
O institutie putred de corupta, in care un mare corect si cinstit, nu stie ca sta pe un munte de gunoi urat mirositor si ii si miroase a levantica…nu a balegar…
Fonduri europene pierdute, lipsa totala de transparenta in privinta proiectelor in derulare, bani foarte multi incasati ca sporuri de gestionar eproiecte europene de catre o armata de functionari, cu final mediocru, in care tot orasul a fost sectionat de niste piste de biciclete mizerabil executate, pe care a circulat doar LDSV si shleata lui, pentru instagramare si falsa imagine.
Voi ca jurnalisti ar trebui intr-o sectiune separata si pe social media sa prezentati adevarata fata a Bacaului, infrastructura rutiera degradata, mizera, fatade deplorabile, peste tot lucrari neterminate in lucru de cativa ani, constructii cu autorizatii pe spagi ce rasar pe orice petec de teren chiar si ultracentral…
vasile12 a zis
Pe mina ma intereseaza infrastructura de strazi in oras. Toate strazile sunt RUPTE, nu se strica masinile. Discutam cu un mecanic de la un service ca majoritatea masinilor care vin in service au probleme de directie si suspensie datorita gaurilor dese din asfalt. E jale cu strazile !!! Pai pe ce se duc banii ?!! Vrem si noi sa vedem ceva palpabil..macar sa circulam civilizat in orasul asta de kkt ajuns asa datorita celor din administratie !
Iesiti din Casa a zis
Oameni buni… 1 miliard!!! Hai ca poate nu se atinge un miliard, dar bugetul bate spre 1.000.000.000 de lei!!! Pe an! Pe ce se duc banii? Voi va dati seama cata Maradona se practica la PMBc?