Bugetul Bacăului, întors pe dos la ședința de astăzi a Consiliului Local: tăieri drastice de la parcările promise și cedarea unor echipamente medicale de zeci de milioane de la Spitalul Municipal

O nouă ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău este programată astăzi, de la ora 9:00, cu 8 puncte pe ordinea de zi. În prim plan se află rectificarea bugetară, urmată de decizii privind soarta echipamentelor medicale rămase din proiectul eșuat al Spitalului Municipal, câteva drepturi de trecere necesare unor investiții și chiar corectarea unor documentații aprobate recent.

Principalul proiect de pe masa consilierilor locali se referă la o rectificare importantă a bugetului local pe anul 2025, prin care urmează să fie suplimentate cheltuielile sociale, educaționale și pentru energie, în timp ce proiecte mari de infrastructură, în special parcările „smart”, sunt diminuate și amânate.

Subvenții pentru termoficare și sprijin social

Două dintre cele mai consistente alocări merg către domenii cu impact direct asupra populației, respectiv 5 milioane lei pentru subvenția diferențelor de preț la energia termică, suportată integral de la bugetul local, menită să atenueze facturile băcăuanilor în sezonul rece, și 5 milioane lei pentru cofinanțarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav, asigurând plata obligațiilor legale către cei mai vulnerabili cetățeni. Aceste două direcții, cumulate, reprezintă aproape jumătate din suplimentările de cheltuieli propuse la rectificare.

Rectificarea aduce în buget sume semnificative pentru educație

Pe de o parte este introdusă finanțarea PNRR de 2,8 milioane lei pentru construirea unei creșe de 110 locuri pe Calea Romanului, pe de altă parte de la bugetul local sunt alocate aproape 3 milioane lei pentru funcționarea unităților școlare, bani care se duc către cheltuielile de energie, utilități și întreținere. Proiecte mai mici, precum grupuri sanitare noi la Grădinița nr. 25 sau montarea unei centrale termice la Grădinița „Lizuca”, vin să rezolve probleme presante ale sistemului preșcolar.

Cultură, sport și agrement – bani pentru CSM și parcuri

Capitolul de agrement și sport primește atenție specială, cu 3 milioane de lei prevăzute în plus pentru întreținerea parcurilor, bazelor sportive și insulei de agrement, inclusiv toaletarea arborilor și achiziția unui ponton plutitor. Acestora li se adaugă două milioane de lei care sunt destinate Clubului Sportiv Municipal Bacău pentru continuarea activităților sportive. Pe lângă acestea, investiții punctuale includ echipamente pentru agrement (bare calisthenice, suflantă de frunze), respectiv servicii de pază și întreținere.

Unde se duc banii din împrumuturi

Cea mai mare alocare însă merge către închiderea Celului 1 a depozitului de deșeuri, astfel încât 10,2 milioane de lei sunt prinse în buget ca urmare a contractării noului împrumut bancar. Alte 4,3 milioane de lei, tot din credite interne, sunt alocate în buget pentru ansamblul de clădiri din strada Constanței nr. 2 destinat serviciilor publice municipale.

La polul opus, cele mai considerabile diminuări apar la proiectele de infrastructură rutieră, peste 16 milioane de lei fiind tăiați de la cele două parcări supraetajate promise în cartierul Bistrița Lac și în zona 9 Mai-Bulevardul Unirii. Alte proiecte de transport pierd bani, în principal fiind vorba de instalațiile de semaforizare din intersecțiile Bicaz-Chimiei, respectiv Mihai Viteazul-Libertății, care nu vor mai fi finanțate în acest an.

Primăria vrea să doneze echipamente medicale de milioane către spitale și instituții sociale

Un alt proiect important de la ședința de astăzi vizează transmiterea fără plată a sute de echipamente medicale aflate în incinta fostului Spital Municipal Bacău, ca urmare a solicitării Consiliului Județean de relocare a tuturor bunurilor mobile care se află în incintă pentru realizarea proiectului PNRR prin care pavilionul municipal va fi integrat în ansamblul Spitalului Județean de Urgență.

Aflate în patrimoniul municipiului și cumpărate fie pentru fostul Spital Municipal, în administrația Stavarache, fie în vremea pandemiei pentru funcționalizarea etajelor superioare ale clădirii, echipamentele urmează să fie transferate către o serie de unități spitalicești, sociale, dar și bisericești din județul Bacău, Iași și Vâlcea: Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești, Spitalul ,,Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, Spitalul Municipal ,,Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești, Spitalul Orășenesc Brezoi din Vâlcea, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Episcopia Romano-Catolică Iași, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești și Spitalul Polimed Podu Turcului.

Câteva drepturi de trecere și o documentație cu erori

Pe ordinea de zi se află altre trei proiecte tehnice prin care se acordă drepturi de servitute și trecere către CRAB pentru reabilitarea aducțiunii de la Valea Uzului (Stejaru–Bacău), către Aurora Retail Park pentru racordarea la apă și canalizare pe str. Narciselor, către DSVSA pentru mai multe instalații din str. Bucovinei, către Delgaz Grid SA pentru alimentarea cu energie electrică a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” de pe str. Șoimului.

Nu în cele din urmă, pe masa forului deliberativ se află și un proiect pentru modificarea caietului de sarcini și a modelului contractului pentru închirierea celor 10 căsuțe din Piața Tricolorului pe durata sărbătorilor de iarnă, ca urmare a identificării mai multor erori în hotărârea aprobată săptămâna trecută.