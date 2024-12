Bursier postdoctoral AUF în stagiu de cercetare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, membru asociat al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) din anul 2004, a găzduit, începând cu anul 2008, beneficiari de burse doctorale şi post-doctorale prin Programul „Eugen Ionescu”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe român şi gestionat de Biroul Europei Centrale și Orientale al AUF.

Foto: Dr. Dègninou Houndedjihou, cercetător la Universitatea din Lomé, Togo, bursier postdoctoral AUF la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău

„În ultimii 18 ani la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău au făcut stagii de cercetare doctorală și postdoctorală in număr de 60 doctoranzi și doctori în științe din țările care aparțin spațiului francofon, respectiv aplicanți ai burselor Agenției Universitare a Francofoniei (Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Coasta de Fildeş, Mauritania, Maroc, R.D. Congo, Senegal, Togo, Tunisia). Suntem bucuroși că putem asigura tematic și logistic desfășurarea stagiilor de cercetare doctorală și postdoctorală a burselor din spațiul francofon. Este de menționat faptul că legătura cu acești doctoranzi și doctori în științe, dar și cu universitățile din care provin, continuă și după efectuarea stagiilor de cercetare, respectiv colaborări în publicarea de lucrări științifice în reviste științifice de prestigiu”, a declarat prof.univ.dr.ing.dr.h.c. Valentin Nedeff.

„În perioada 14 octombrie – 13 decembrie 2024, am fost bursier postdoctoral al «Agenției Universitare a Francofoniei» (AUF) la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău (UBc), în cadrul Programului de burse doctorale și postdoctorale «Eugen Ionescu». Am lucrat sub îndrumarea domnului prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff la Facultatea de Inginerie pe o temă care privește tratarea apelor uzate, legată de «Procesul Fenton ca pretratament pentru optimizarea tratării apelor uzate ale unui abator de pui cu nămol activ aerob». Pot spune că sunt norocos și, de asemenea, foarte bucuros că am putut să îmbin teoria cu practica în timpul șederii mele la Facultatea de Inginerie, deoarece am lucrat la un proiect pilot de tratare aerobă a apelor reziduale. Am fost foarte impresionat de toate echipamentele și facilitățile de cercetare de care dispune facultatea, în special în domeniul cercetării apei. De asemenea, am apreciat coordonarea, colaborarea și disponibilitatea profesorilor, care mi-au permis să mă simt în largul meu pe parcursul stagiului de cercetare. Am învățat foarte multe în acest stagiu de cercetare și am constatat că este și va fi în continuare un bun prilej de colaborare pentru mine. Nu voi avea nicio ezitare să revin pentru stagii de cercetare atunci când va exista o oportunitate care îmi va permite acest lucru”, a precizat dr. Dègninou Houndedjihou, cercetător la Universitatea din Lomé, Togo.