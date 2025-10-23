Căderea părului la câini şi pisici – ce putem face ca stăpâni responsabili

Când observi că patrupedul tău îşi pierde blana mai mult decât de obicei, este normal să te întrebi ce se întâmplă. Căderea părului la câini şi pisici poate avea cauze variate — de la schimbări fireşti de sezon, la probleme dermatologice, alergii sau chiar deficienţe de nutriţie.

De ce se întâmplă acest lucru şi când devine un semnal de alarmă

Este normal ca animalele să intre în procesul de năpârlire – sezonier, blana veche cade pentru a fi înlocuită. Însă când observi zone fără păr, blană ternă, mâncărimi, piele inflamată, sau stăpânul simte fire de păr în exces – acestea sunt semnale că problema poate fi mai complexă.

Cauzele pot include:

paraziţi externi sau interni care irită pielea;

alergii alimentare sau de mediu;

deficienţe nutriţionale – de exemplu o dietă săracă în proteine, acizi graşi sau vitamine;

boli endocrine, probleme de imunitate sau alte afecţiuni sistemice;

factori genetici sau vârsta animalului (la rasele sensibile).

Ce putem face acasă – paşi practici

Periaj regulat

Periajul ajută la îndepărtarea firelor moarte şi stimulează circulaţia la nivelul pielii, ceea ce susţine regenerarea normală a blănii. În plus, permite observarea rapidă a zonelor cu potenţială problemă.

Alimentaţie adecvată

Blana unui câine sau a unei pisici este alcătuită în proporţie mare din proteine — astfel o hrană cu proteine de calitate, acizi graşi (omega 3/6), vitamine (A, E) şi minerale (zinc, cupru) este esenţială. Deficienţele pot duce la cădere excesivă a părului.

Controlul paraziţilor și igiena

Paraziţii externi (purici, căpuşe) sau interni pot grăbi pierderea părului. Preventiv, trebuie folosite tratamente antiparazitare şi igienă corespunzătoare.

Consult veterinar

Dacă pierderea blănii este severă, apare de o dată, sau este însoţită de leziuni, inflamaţii sau stare generală proastă, e recomandat să mergi la veterinar. Diagnosticul ar putea implica teste (analize de piele, sânge, alergii) pentru a stabili cauza concretă.

Prevenţie şi monitorizare pe termen lung

Adoptarea unei rutine de îngrijire (vezi aici oferta online de produse de ingrijire si igiena pentru caini) – periaj, dietă bună, atenţie la semnele mici – poate preveni majoritatea problemelor legate de blană. Monitorizarea regulată permite intervenţia la timp. De exemplu, în perioadele de schimbare a sezonului sau după vacanţe cu animalul, verifică dacă blana este lucioasă, pielea e curată, nu există zone descuamate sau lipsă de păr. E important să înţelegi că pierderea părului nu este doar o problemă estetică — este un indicator că ceva nu funcţionează cum trebuie în corpul animalului.

În concluzie, dacă patrupedul tău pierde păr în mod excesiv, nu ignora semnele. Adoptă obiceiuri bune: periaj regulat, hrană de calitate, control antiparazitar şi consult veterinar atunci când e necesar. Cu atenţie şi îngrijire, blana animalului tău poate reveni la sănătatea şi strălucirea ei. Pentru mai multe detalii şi soluţii concrete, poţi accesa articolul complet de pe PetMax.ro.