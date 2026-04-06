Cadrul bugetar UE 2028-2034: subiectul unei discuții între parlamentari, primarii din județ, conducerea CJ Bacău și directorul ADR NE. Benea: „Va fi ultimul tren al finanțărilor europene aşa cum le ştim”

Viitorul cadru bugetar multianual al UE, 2028 – 2034, a fost subiectul unei întâlniri de lucru care a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții (CAEx) Bacău. La discuții au participat europarlamentarul Dragoș Benea, parlamentarii Vasile Budaca, Adrian Popa și Lucian Bogdănel, directorul ADR Nord-Est Vasile Asandei, conducerea Consiliului Județean Bacău, primarul municipiului Bacău și alți primari din județ.
În cadrul întâlnirii, Vasile Asandei a precizat direcțiile pentru noul exercițiu financiar european 2028–2034, cu un mesaj foarte clar: România va elabora un Plan național care va reuni proiectele și investițiile din regiuni, renunțând la programele separate de finanțare regională.
Cadrul bugetar multianual 2028 – 2034 va fi ultimul tren al finanțărilor europene aşa cum le ştim: schimbarea de paradigmă e în curs, mai ales sub presiunea realităților geopolitice care au supus unui test necruțător reziliența instituțională a Uniunii.
Cu franchețe şi fără cuvinte mari, directorul ADR Nord – Est, Vasile Asandei, a explicat azi primarilor din județ că ceasul al 12-lea trebuie să ne găsească pregătiți să ne adaptăm noilor exigențe şi să facem, astfel, față transformărilor profunde prin care va trece proiectul european.
De aceea, cooperarea administrativă este un imperativ: abandonând politicianismele şi populismele, cred cu tărie că vom găsi în județul Bacău 15 – 20 de oameni responsabili care, aşezați la masa consensului, vor cădea de acord asupra căii celei mai bune de urmat în viitor!
- a declarat eurodeputatul Dragoș Benea
Și deputatul Adrian Popa a subliniat că Bacăul are o oportunitate importantă în noul exercițiu financiar european 2028–2034, însă valorificarea ei depinde de capacitatea autorităților locale de a se adapta noilor reguli: accentul nu mai cade pe numărul de proiecte, ci pe finalizarea lor și pe impactul real. Se renunță la abordările fragmentate în favoarea unui plan coerent, integrat la nivel național și regional, ceea ce impune prioritizare corectă, coordonare și capacitate administrativă solidă. Într-un context favorabil, în care estul României devine strategic, Bacăul poate atrage mai multe resurse, dar finanțările vor merge doar către proiecte bine construite, cu rezultate economice clare, într-un cadru bazat pe disciplină, coerență și colaborare între administrațiile locale și centrale.
Bacăul are o oportunitate reală. Depinde de noi cum o folosim. În cadrul unei întâlniri de lucru organizate la Bacău, directorul Vasile Asandei, din partea ADR Nord-Est, ne-a prezentat direcțiile pentru noul exercițiu financiar european 2028–2034. Mesajul a fost clar: regulile s-au schimbat.
Nu mai contează câte proiecte bifăm, ci câte sunt duse până la capăt și ce lasă în urmă. Ce înseamnă asta, concret, pentru Bacău?
- Epoca proiectelor făcute „pe bucăți” s-a încheiat
- Vom avea un singur plan – național și regional
- Trebuie să ne regăsim coerent, ca județ
- Fără suprapuneri. Fără risipă. Fără decizii pe termen scurt.
Primarii au acum o responsabilitate directă: să prioritizeze corect. Cine nu înțelege această schimbare va rămâne în afara finanțărilor.
Unde este oportunitatea? Contextul ne avantajează: estul României devine zonă strategică, iar Bacăul poate atrage mai multe resurse. Dar banii nu vin automat. Se duc acolo unde există capacitate administrativă, proiecte solide, coordonare reală.
O schimbare importantă: nu mai vorbim doar de granturi; mai puține finanțări nerambursabile, mai mult accent pe rezultate economice. Asta înseamnă un lucru simplu: investiții care produc valoare, nu doar cheltuieli bifate.
Ca deputat PSD de Bacău, susțin ferm această abordare:
- mai multă disciplină în investiții,
- mai multă coerență între proiecte,
- mai multă colaborare între administrația centrală și cea locală.
Dezvoltarea nu se face individual. Se face împreună. Concluzia este simplă: ori construim împreună, cu cap și cu disciplină, ori rămânem în urmă.
- a declarat și deputatul Adrian Popa
