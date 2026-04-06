Cadrul bugetar UE 2028-2034: subiectul unei discuții între parlamentari, primarii din județ, conducerea CJ Bacău și directorul ADR NE. Benea: „Va fi ultimul tren al finanțărilor europene aşa cum le ştim”

Viitorul cadru bugetar multianual al UE, 2028 – 2034, a fost subiectul unei întâlniri de lucru care a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții (CAEx) Bacău. La discuții au participat europarlamentarul Dragoș Benea, parlamentarii Vasile Budaca, Adrian Popa și Lucian Bogdănel, directorul ADR Nord-Est Vasile Asandei, conducerea Consiliului Județean Bacău, primarul municipiului Bacău și alți primari din județ.

În cadrul întâlnirii, Vasile Asandei a precizat direcțiile pentru noul exercițiu financiar european 2028–2034, cu un mesaj foarte clar: România va elabora un Plan național care va reuni proiectele și investițiile din regiuni, renunțând la programele separate de finanțare regională.

Cadrul bugetar multianual 2028 – 2034 va fi ultimul tren al finanțărilor europene aşa cum le ştim: schimbarea de paradigmă e în curs, mai ales sub presiunea realităților geopolitice care au supus unui test necruțător reziliența instituțională a Uniunii. Cu franchețe şi fără cuvinte mari, directorul ADR Nord – Est, Vasile Asandei, a explicat azi primarilor din județ că ceasul al 12-lea trebuie să ne găsească pregătiți să ne adaptăm noilor exigențe şi să facem, astfel, față transformărilor profunde prin care va trece proiectul european. De aceea, cooperarea administrativă este un imperativ: abandonând politicianismele şi populismele, cred cu tărie că vom găsi în județul Bacău 15 – 20 de oameni responsabili care, aşezați la masa consensului, vor cădea de acord asupra căii celei mai bune de urmat în viitor!

a declarat eurodeputatul Dragoș Benea

Și deputatul Adrian Popa a subliniat că Bacăul are o oportunitate importantă în noul exercițiu financiar european 2028–2034, însă valorificarea ei depinde de capacitatea autorităților locale de a se adapta noilor reguli: accentul nu mai cade pe numărul de proiecte, ci pe finalizarea lor și pe impactul real. Se renunță la abordările fragmentate în favoarea unui plan coerent, integrat la nivel național și regional, ceea ce impune prioritizare corectă, coordonare și capacitate administrativă solidă. Într-un context favorabil, în care estul României devine strategic, Bacăul poate atrage mai multe resurse, dar finanțările vor merge doar către proiecte bine construite, cu rezultate economice clare, într-un cadru bazat pe disciplină, coerență și colaborare între administrațiile locale și centrale.