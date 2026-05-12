Câinii fără stăpân ajung pe mâna SSPM. Primăria va plăti anual peste 7,5 milioane lei doar întreținerea patrupedelor, în timp ce capturarea sare de 1.000 de lei pentru fiecare câine

După ce Consiliul Local Bacău a aprobat delegarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân către SSPM, administrația Viziteu revine acum cu proiectul care stabilește efectiv contractul, condițiile și mai ales tarifele care vor fi plătite din bani publici către societatea municipală aflată în insolvență: milioane de lei anual!

Potrivit proiectului care urmează să fie dezbătut în ședința Consiliului Local Bacău de mâine, Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) va încasa sume consistente pentru fiecare operațiune realizată asupra unui câine capturat de pe stradă, de la capturare și transport, până la cazare, vaccinare, sterilizare sau eventuale tratamente.

Până în momentul de față, primăria cheltuia aproximativ 1 milion de lei pentru gestionarea câinilor fără stăpân, potrivit cifrelor prezentate de viceprimarul Dragoș Ștefan, unul dintre inițiatorii proiectului. După delegare, municipalitatea va trebui să achite chiar și de 7 ori mai mult pentru acest serviciu public.

7,5 milioane/an dintr-un singur foc

Doar menținerea actualului efectiv de câini în adăpost poate genera anual un buget de ordinul milioanelor de euro. Costurile zilnice de întreținere propuse de viceprimarii Ștefan și Bulai se ridică la 11 lei pentru hrană și cazare și încă 3 lei pentru întreținerea sanitar-veterinară, adică un total de 14 lei pe zi pentru fiecare câine aflat în adăpost.

Având în vedere că în adăpost sunt acum peste 1.500 de câini, potrivit cifrelor avansate chiar de Primăria Bacău în studiul care a fundamentat delegarea, SSPM urmează să încaseze 630.000 de lei pe lună, adică peste 7,5 milioane de lei pe an. Asta, desigur, dacă edilii își respectă cuvântul dat și nu vor începe eutanasierea în masă a patrupedelor.

Conform anexei tarifare incluse în proiectul de hotărâre, SSPM va încasa:

Operațiune Tarif cu TVA Capturare + transport câine 250 lei Microcipare 35 lei Examinare clinică 10 lei Deparazitare + vaccinare 100 lei Sterilizare mascul 250 lei Sterilizare femelă 350 lei Cazare + hrană 11 lei/zi Întreținere sanitar-veterinară 3 lei/zi

Peste 1.000 de lei pentru fiecare câine încă din prima lună

Doar capturarea și transportul unui câine fără stăpân vor costa municipalitatea 250 de lei. Deparazitarea și vaccinarea obligatorie mai adaugă încă 100 de lei, iar sterilizarea poate costa între 250 și 350 de lei, în funcție de sexul animalului.

Pentru un câine mascul capturat de pe stradă și introdus în sistem, costurile minime din prima lună ajung la peste 1.000 de lei, constând în capturare și transport, microcipare, examinare, vaccinare și deparazitare, sterilizare, respectiv cazare pentru 30 de zile. În cazul femelelor, unde sterilizarea este tarifată la 350 de lei, suma urcă la aproximativ peste 1.100 lei/câine.

Acestea sunt doar costurile minimale prevăzute în grila oficială. Proiectul include și alte servicii suplimentare, precum tratamente, intervenții medicale sau eutanasie, care pot ridica și mai mult factura finală.

SSPM, societate în insolvență, primește un serviciu de milioane

În referatul de aprobare care însoțește proiectul, Primăria Bacău invocă explicit „starea precară și deficitară” a SSPM și necesitatea respectării planului de reorganizare al societății aflate în insolvență.

În același timp, administrația propune: desființarea serviciului actual al Primăriei, transferul personalului către SSPM și în cele din urmă concesionarea directă a serviciului pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. Cu alte cuvinte, întreaga activitate de gestionare a câinilor fără stăpân și întregul flux financiar aferent vor fi mutate într-o societate municipală aflată deja în dificultate economică.

Eutanasierea, la fel de profitabilă pentru SSPM

Potrivit anexei financiare din proiect, SSPM va încasa 220 de lei cu TVA pentru eutanasierea fiecărui câine fără stăpân. În contextul în care regulamentul permite aplicarea eutanasierii după expirarea termenului legal de 14 zile pentru câinii nerevendicați sau neadoptați, introducerea unui tarif distinct pune pe jar iubitorii de animale.

Practic, sistemul propus de municipalitate ajunge să plătească operatorul nu doar pentru capturare, întreținere și proceduri veterinare, ci inclusiv pentru eliminarea animalelor din adăpost. Iar într-un sistem care gestionează aproximativ 1.500 de câini și unde indicatorul de performanță privind adopțiile este de doar 20%, criticii proiectului au avertizat că apare inevitabil întrebarea dacă mecanismul financiar încurajează suficient adopțiile și reducerea reală a fenomenului sau dacă, dimpotrivă, creează premisele unui sistem în care eutanasierea devine și ea o operațiune tarifabilă din bani publici.

Problema nu mai este doar una de protecție a animalelor

Criticii proiectului, în special iubitorii de animale din societatea civilă, spun că noul model creează un mecanism în care fiecare câine ajuns în adăpost produce bani, lucru invocat de mai multe ori în dezbaterea publică din ultimele săptămâni: capturarea produce bani, fiecare zi de cazare produce bani, fiecare procedură medicală produce bani.

În aceste condiții, întrebarea legitimă este dacă sistemul va fi stimulat să reducă rapid fenomenul sau, dimpotrivă, să administreze permanent un număr mare de animale. Cu atât mai mult cu cât indicatorul de performanță introdus în proiect este unul modest: SSPM va fi considerată performantă dacă minimum 20% dintre câinii capturați sunt adoptați. Asta înseamnă că operatorul poate îndeplini oficial criteriile de performanță chiar dacă majoritatea câinilor capturați nu sunt adoptați.