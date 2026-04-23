Câinii fără stăpân, dați pe mâna societății Primăriei. Eutanasierea rămâne, datele lipsesc, iar costurile sunt necunoscute

Proiectul privind delegarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân către Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) a fost adoptat marți de Consiliul Local Bacău, după o ședință tensionată, marcată de intervenții din partea societății civile, medici veterinari și consilieri locali, dar și de lipsa unor răspunsuri esențiale din partea reprezentanților primăriei.

Proiectul, modificat față de forma pusă inițial în dezbatere publică, a trecut cu votul majorității. USR, AUR, PSD, PMP, Forța Dreptei și Verzii au votat pentru noul cadru de gestionare a câinilor fără stăpân, în timp ce PNL, PER și Sergiu Sechelariu s-au opus delegării directe.

Eutanasierea rămâne în centrul proiectului

În ciuda reacțiilor publice și a criticilor venite inclusiv din partea specialiștilor prezenți în sală, prevederile legate de eutanasiere nu au fost eliminate sau limitate suplimentar.

Deși au fost introduse câteva amendamente în plen, inclusiv un indicator de performanță privind adopțiile de 20% din totalul câinilor capturați în fiecare an, o comisie de verificare în care să fie incluse DSVSA și ONG-uri active și obligativitatea prezenței unui tehnician veterinar în echipele de capturare, esența proiectului a rămas neschimbată: posibilitatea eutanasierii câinilor nerevendicați sau neadoptați în termenul legal.

Regulamentul păstrează cadrul legal existent, în care câinii pot fi eutanasiați dacă nu sunt revendicați sau adoptați în termen. Deși formularea este conformă legislației naționale, lipsa unor măsuri concrete de prevenție, precum programe extinse de sterilizare sau un recensământ clar al populației canin, a alimentat temerile că această soluție va deveni una uzuală, nu excepțională, pe fondul lipsei de spațiu din adăpost și a nevoii de a face loc altor câini capturați de pe străzi.

Luând cuvântul, medicul veterinar Elena Berbece a sintetizat această îngrijorare în plen: „Nu înțelegem de ce nu vreți să preluați modele de bună practică prin care să evităm cu orice preț eutanasierea”.

Lipsa datelor esențiale: câți câini sunt, cât costă?

Una dintre cele mai mari vulnerabilități ale proiectului, semnalată repetat în ședință, a fost absența datelor concrete. Întrebări fundamentale au rămas fără răspuns legate de numărul câinilor din adăpost, numărul estimativ al celor de pe străzi, care este capacitatea reală a adăpostului și care va fi impactul financiar ca urmare a delegării serviciului către societatea primăriei, aflată în insolvență.

Viceprimarul Leonard Bulai, care a condus ședința în absența primarului, a recunoscut explicit că nu are aceste date. Întrebat de Ramona Martin despre numărul câinilor sau capacitatea adăpostului, acesta răspuns sec: „Nu am aceste răspunsuri”.

În același timp, tarifele pentru serviciu nu au fost prezentate. „De unde știm impactul financiar?”, a întrebat Cristina Păduraru, activistă pentru drepturile animalelor. Răspunsul executivului a fost că acestea nu pot fi stabilite încă, pentru că „nu se cunosc costurile”, urmând ca acestea să fie evaluate după ce Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) vede regulamentul adoptat și vine cu o ofertă adresată municipalității.

Critici dure: „Cec în alb pentru o firmă în insolvență”

Consilierii din opoziție au atacat atât oportunitatea, cât și legalitatea proiectului. Răzvan Andrieș (PNL) a acuzat administrația că oferă „un cec în alb unei societăți care a făcut gaură în buget”, referindu-se la societatea municipală care va prelua serviciul, aflată în insolvență. El a ridicat și problema legalității delegării directe, invocând legislația achizițiilor publice și statutul firmei.

Tot Andrieș a subliniat lipsa politicilor de prevenție: „Nu ați finanțat sterilizarea până acum. Nu există recensământ. Nu există o strategie reală”. Consilierul PER, Manolache, a mers în aceeași direcție: „Voluntarii fac mai mult decât administrația. La primărie totul e pe hârtie și pe Facebook”.

O dezbatere cu multe intervenții, dar controlate strict

Ședința a fost condusă de viceprimarul Bulai, care a fost și președinte de ședință. Acesta a intervenit frecvent în discuții, uneori întrerupând sau limitând intervențiile. Bulai s-a declarat în repetate rânduri „frustrat” de faptul că luările de poziție ale consilierului Răzvan Andrieș sunt aplaudate, dar nu sunt însoțite de amendamente concrete.

Zeci de cetățeni prezenți la ședință au fost ținut la balcon, la etajul clădirii, deși în sala de ședințe existau zeci de locuri libere, ceea ce a accentuat tensiunea dintre cetățeni și aleși. Totodată, ședința nu a fost transmisă live pe canalele municipalității.

În contrast cu lipsa de date și claritate tehnică, o parte a discuțiilor a alunecat în registrul emoțional, consilierii făcând paradă cu iubirea pentru animale, vorbind minute întregi despre câți câini sau câte pisice au acasă, într-un veritabil concurs de empatie pentru publicul prezent.