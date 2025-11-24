Calitatea aerului în Capitală lasă de dorit! Purificatoarele de aer pot fi o barieră eficientă pentru poluare

Primăria capitalei evaluează calitatea aerului din București, prin intermediul unui chestionar, care a fost disponibil până pe 10 octombrie 2025. Locuitorii din capitală au fost invitați să participe la acest sondaj, în urma căruia se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea mediului.

Rezultatele vor fi folosite la elaborarea noului Plan Integrat de Calitate a Aerului (PICA) și a Planului de Menținere a Calității Aerului, documente strategice esențiale pentru combaterea poluării. Inițiativa vine după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a criticat fostul plan pentru lipsa de transparență și măsuri concrete, contribuind la condamnarea României din cauza depășirilor frecvente ale valorilor de PM10.

Proiectul este realizat de Primăria Capitalei, în parteneriat cu EPC Consultanță de Mediu și VITO (Institutul Flamand pentru Cercetare Tehnologică), și face parte din contractul pentru noul PICA, evaluat la 2,23 milioane de lei. Documentul va include studii, măsurători, modelări matematice pentru identificarea surselor principale de poluare și soluții eficiente de reducere a emisiilor.

Scopul consultării publice este nu doar identificarea percepției locuitorilor, ci și creșterea gradului de conștientizare privind rolul fiecărui cetățean în protejarea mediului și reducerea poluării.

Poluarea aerului nu mai este doar o problemă a spațiilor publice, întrucât particulele fine și alergenii se strecoară și în interiorul locuințelor, punând în pericol sănătatea respiratorie a familiei tale. Purificatoarele de aer au devenit astfel cea mai eficientă armă împotriva polenului, prafului invizibil și a altor particule sub 2.5 sau 10 microni care declanșează alergii sau agravează afecțiuni precum astmul, boala pulmonară obstructivă cronică și chiar pot crește riscul de cancer pulmonar.

Chiar dacă tot mai mulți oameni conștientizează prezența poluării, smogul rămâne un pericol real, iar aerul din interior poate fi la fel de nociv, mai ales pentru persoanele cu plămâni vulnerabili sau afecțiuni cronice. Aceste persoane petrec adesea mai mult timp în camere închise, ceea ce crește expunerea la particule dăunătoare și stresul asupra organismului.

Aici intervin purificatoarele de aer: dispozitive compacte, ușor de integrat în orice apartament, chiar și în camere mici, care pot transforma aerul pe care îl respiri în unul curat și sigur. Modelele moderne pentru uz casnic încep de la prețuri accesibile și oferă performanță reală datorită filtrelor HEPA, capabile să rețină eficient praful fin, polenul, sporii de mucegai și alte particule microscopice.

Pe lângă filtrarea de bază, multe purificatoare vin cu funcții suplimentare care fac viața mai ușoară, cum ar fi:

Filtre speciale pentru mirosuri sau compuși organici volatili

Umidificare automată pentru a menține aerul confortabil

Panouri intuitive și control ușor, chiar de la distanță.

Investiția într-un purificator de aer nu este doar un moft, ci o măsură concretă pentru protecția sănătății și pentru reducerea efectelor poluării în spațiul în care trăiești.

