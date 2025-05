Calvar pentru locuitorii de pe Calea Republicii! După fiecare ploaie puternică, curțile li se inundă cu dejecții de la canalizare

Mai multe gospodării de pe strada Republicii din municipiul Bacău sunt afectate după fiecare ploaie mai puternică, din cauza sistemului de canalizare defectuos.

Unul dintre locuitorii din zonă a trimis pe adresa redacției Ziarului de Bacău mai multe fotografii cu strada și curțile inundate. Problema ar persista de peste 2 ani.

„De mai bine de 2 ani o conductă principală de canalizare pe Strada Calea Republicii din municipiul Bacău refulează la fiecare ploaie mai puternică, iar strada devine impracticabilă, întrucât canalizarea este subdimensionată sau înfundată. De nenumărate ori gospodăriile au fost inundate de apă cu dejecții provenite de la canalizarea menajeră”, precizează locuitorul de pe Calea Republicii.

Persoana afectată mai precizează și că locuitorii din zonă sunt „în imposibilitatea aerisirii caselor din cauza mirosului insuportabil emanat de dejecțiile care ajung in curțile noastre. Nu ne putem desfășura activitățile zilnice pe spațiul nostru privat întrucât toata apa menajeră se infiltrează in gospodăriile noastre, in grădini si spații amenajate. Ne împiedică să cultivăm orice in grădini, toata apa menajeră infiltrându-se in sol și implicit în plante”.

Potrivit reclamantului, s-au făcut sesizări atât la primărie, cât și la CRAB, fără un rezultat concret. „Din când în când o mașină a Serviciilor de vidanjare trimisă de ei acționează pe conductă însă doar pentru a ameliora problema, nu pentru a rezolva-o. Oamenii sunt îngrijorați și nu mai știu la cine sa apeleze”, a mai precizat locuitorul de pe Calea Republicii.

Ziarul de Bacău a solicitat lămuriri de la Primăria Bacău. Le vom publica atunci când le vom primi.