Cămăși de noapte pentru gravide: 5 pași simpli pentru a alege modelul potrivit

Sarcina îți schimbă ritmul zilnic, dar și felul în care te raportezi la hainele pe care le porți în casă. Somnul devine mai fragmentat, corpul se transformă de la o lună la alta, iar pielea poate deveni mai sensibilă. De aceea, cămașa de noapte potrivită nu este un moft, ci o alegere practică pentru confortul tău.

Dacă te întrebi ce modele sunt cele mai potrivite, răspunsul stă în câteva criterii clare: material, croială, funcționalitate pentru alăptare, mărime și întreținere. Mai jos găsești un ghid aplicat, ușor de pus în practică, astfel încât să alegi informat și să te bucuri de fiecare seară petrecută acasă sau în maternitate.

1. Alege materialul potrivit pentru pielea ta

În majoritatea cazurilor, primele schimbări apar la nivelul pielii. Poate deveni mai sensibilă, mai uscată sau mai predispusă la iritații. În plus, multe gravide se confruntă cu transpirații nocturne, mai ales în trimestrul doi și trei.

Pentru o cămașă de noapte confortabilă, mizează pe:

Bumbac 100% – respiră bine, absoarbe umezeala și se simte plăcut pe piele. Îl porți fără griji atât vara, cât și iarna.

– respiră bine, absoarbe umezeala și se simte plăcut pe piele. Îl porți fără griji atât vara, cât și iarna. Modal – are o textură fină și cade lejer pe corp. Se potrivește dacă vrei un material moale, care nu se lipește de piele.

– are o textură fină și cade lejer pe corp. Se potrivește dacă vrei un material moale, care nu se lipește de piele. Bambus – oferă o senzație răcoroasă și gestionează eficient umezeala.

Evită materialele sintetice care rețin căldura. În timpul nopții, acestea pot accentua disconfortul și îți pot întrerupe somnul. Dacă știi că dormitorul tău este mai cald, alege o cămașă cu mânecă scurtă sau bretele late, dintr-un material subțire și aerisit.

2. Verifică croiala și nivelul de confort

Pe măsură ce burtica crește, hainele strâmte devin incomode. O cămașă de noapte pentru gravide trebuie să îți lase spațiu în zona abdomenului și a bustului, fără să atârne inestetic.

Caută modele:

Cu croială A-line sau evazată. Cu fronseuri sub bust, care creează spațiu suplimentar. Cu talie înaltă, poziționată deasupra burticii.

Aceste detalii fac diferența în trimestrul trei, când presiunea asupra abdomenului crește. Dacă te întorci des de pe o parte pe alta în timpul somnului, o croială lejeră te ajută să te miști fără să simți că materialul te strânge.

Pentru maternitate, multe femei aleg modele tip cămașă, cu nasturi pe toată lungimea. Personalul medical le poate deschide ușor pentru controale, iar tu le porți apoi acasă fără să le înlocuiești imediat.

La capitolul stil, nu trebuie să renunți la detalii care îți plac. Culorile pastel, imprimeurile discrete sau nuanțele neutre rămân opțiuni populare. Dacă vrei un look mai feminin, alege un decolteu în V sau un model petrecut. Te vei simți îngrijită chiar și în serile în care oboseala își spune cuvântul.

3. Gândește-te la funcționalitatea pentru alăptare

Chiar dacă acum te concentrezi pe sarcină, merită să alegi o cămașă pe care o vei folosi și după naștere. În primele luni, alăptarea pe timpul nopții devine parte din rutină.

Cele mai practice modele includ:

Nasturi frontali, pe toată lungimea sau doar în zona bustului.

Capse care se deschid rapid, cu o singură mână.

Decolteu petrecut, ușor de ajustat.

Dacă te trezești la 3 dimineața, vrei o soluție simplă. Tragi ușor materialul sau desfaci un nasture și te ocupi de bebeluș. Nu pierzi timp, nu te simți incomod și nu te expui inutil la frig.

Capsele trebuie să fie bine fixate, iar nasturii să nu atârne. Spălările frecvente pot slăbi cusăturile, așa că acordă atenție detaliilor înainte de achiziție.

4. Alege mărimea potrivită pentru fiecare trimestru

Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea unei mărimi prea mari „ca să fie sigur”. De regulă, pornește de la mărimea pe care o purtai înainte de sarcină și consultă ghidul de mărimi.

Modelele pentru gravide includ deja spațiu suplimentar în zona abdomenului. Dacă materialul conține puțin elastan, se va adapta ușor pe parcursul lunilor.

Pentru o alegere corectă:

Măsoară circumferința bustului în punctul cel mai proeminent. Verifică lungimea totală a cămășii. Analizează dacă zona de sub bust oferă suficientă lejeritate.

În trimestrul doi, multe femei preferă modele ușor cambrate, care conturează delicat silueta. În trimestrul trei, confortul primează. Alege o variantă mai lejeră, mai ales dacă te confrunți cu retenție de apă sau sensibilitate crescută.

5. Ține cont de îngrijire și durabilitate

Spală cămășile frecvent după naștere, alegând materiale rezistente la spălări repetate, precum bumbacul. Respectă temperatura recomandată, evită uscarea la temperaturi ridicate și alege culori închise care maschează petele. Utilizează două-trei modele în rotație.

Alege informat, prioritizează confortul și nu ignora detaliile practice. Descoperă colecția completă, adaugă în coș piesa preferată și vezi toate reducerile de azi. Inspiră-te și tu din noile trenduri de sezon și creează-ți propria rutină de seară, adaptată perioadei speciale prin care treci.