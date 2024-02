„Când am văzut, am simțit că-mi explodează capul!”. Primăria comandă un nou studiu pentru Stadionul Municipal

Odiseea Stadionului Municipal din Bacău continuă. După studii peste studii, făcute de administrațiile Viziteu, Necula și Stavarache, actualul primar a prevăzut bani în buget pentru… un nou studiu. Asta, în ciuda promisiunilor că noul stadion va fi gata în acest an.

Primarul Viziteu a început aventura modernizării stadionului din centrul orașului cu un studiu de fezabilitate, pentru suma de 155.000 de lei. Acesta a venit după ce atât Cosmin Necula, cât și Romeo Stavarache au făcut astfel de studii. Acum, în 2024, la final de mandat, primarul Viziteu nici măcar nu a supus dezbaterii planul urbanistic al stadionului în Consiliul Local.

Mai mult, a prins 1 milion de lei în buget pentru mai multe documente, precum și un nou studiu. Acesta ar urma să explice care sunt cele mai oportune surse de finanțare pentru modernizarea stadionului ce va costa circa 120 de milioane de euro.

„Am simțit că-mi explodează capul!”

Apariția noului studiu a fost scoasă pe tapet în ședința de Consiliu Local de ieri, în care a fost aprobat bugetul pe 2024. Viceprimarul Cristian Ghingheș a fost cel care a cerut lămuriri vizavi de cheltuirea unui milion de lei pe noi studii.

„Ne-am trezit în al patrulea an că avem nevoie de un studiu ca să vedem cum finanțăm măgăoaia de 120 de milioane de euro. Așa scrie aici. Când am văzut acest studiu, vă spun că am simțit că mi-a explodat capul!”, a declarat Cristian Ghingheș.

„Contractul cu băcăuanii” se apropie de scadență

Primarul Stanciu-Viziteu și-a pus mandatul în joc, promițând în 2020 că, în 48 de luni, va finaliza Stadionul Municipal. În contractul încheiat cu băcăuanii, Viziteu a promis că nu va candida din nou și va da înapoi salariul încasat dacă nu va finaliza o serie de investiții. Cea mai importantă dintre ele este stadionul, care, în momentul de față, este o „oază” de bălării.

Mai jos, contractul cu băcăuanii, încheiat de primarul Viziteu în 2020.

Contract Campanie Primar Lu… by Florin Popescu