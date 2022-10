EXCLUSIV! Stadionul Municipal Bacău ar urma să fie cel mai scump din țară! Vezi cifrele fabuloase din proiectul pregătit de administrația Viziteu

Municipiul Bacău ar urma să aibă cel mai scump stadion din țară, cu excepția Arenei Naționale, potrivit planurilor plătite cu 155.000 de lei de Primărie. Proiectul este gata de câteva luni, însă primarul Viziteu nu a prezentat public Studiul de Fezabilitate realizat de firma Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL, din Cluj. Noua arenă a orașului va costa nu mai puțin de 120 de milioane de euro, un record un domeniu.

Așa cum Ziarul de Bacău a sesizat, la fiecare 4 ani, Primăria Bacău mai plătește un studiu pentru Stadionul Municipal. Cel făcut în mandatul primarului Cosmin Necula nu a expirat, din punct de vedere legal, însă primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a considerat că se impune o nouă cheltuială de la buget cu încă un studiu.

Documentul a fost livrat în termen de firma Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL, din Cluj, însă încă zace în sertarele Primăriei. Potrivit documentului, construirea stadionului va costa nu mai puțin de 120 de milioane de euro, bani publici. Suprafața proiectată este de circa 25 de hectare, iar numărul de locuri de pe stadion va fi de 20.000.

„Parcul M. Cancicov in suprafata de 21,2 ha poate fi dublat prin amenajarea Parcului Sportiv ce ar presupune inca 21,9 ha de spatiu verde amenajat sau destinat organizarii de evenimente artistice, culturale, sportive etc. Se poate amenaja o zona de practicare a sporturilor, o zona de organizat festivaluri si evenimente culturale, eliberand astfel Parcul M. Cancicov pentru a putea fi o oaza de liniste destinat in principal relaxarii”, se arată în studiul realizat de firma din Cluj.

„SF” pentru Champions League

Prin tema de proiectare s-a propus spre dezvoltare un ansamblu sportiv realizat la standarde internaționale, care să cuprinda realizarea stadionului de fotbal, rugby și atletism, de categorie 4 UEFA (omologat) având tribune acoperite și pistă de atletism. Stadionul propus este dotat cu o sală de conferințe, un hotel cu restaurant, un centru SPA cu bazin de înot și terenuri de sport în aer liber pentru fotbal, handbal, baschet și tenis.

Categoria UEFA vizata este categoria 4, ceea ce înseamnă că stadionul va îndeplini condițiile necesare pentru a găzdui atât meciuri de club din Liga FRF, din Europa League și UEFA Champions League, cât și meciuri ale echipei naționale organizate sub egida UEFA și FIFA. Planul conține detalii de finisaj, cum ar fi montarea de mochete sau podele cu rășină epoxidică, oglinda din lifturi dar și rularea gazonului, dacă e montat iarna.

Mai scump decât Stadionul Giulești

Studiul comandat de Primăria Bacău prezintă două variante de preț, pentru realizarea Stadionului Municipal, 595,5 milioane de lei, varianta A, și aproape 592,2 milioane de lei, varianta B. În euro, prețul complexului sportiv va fi de circa 120 de milioane de euro.

FACSIMIL. Costurile, în lei, ale Stadionului Municipal Bacău, în cele două variante. Extras din SF

Pentru comparație, stadionul Giulești, e drept, cu numai 14.000 de locuri, dat în folosință în 2022, a costat circa 37 de milioane de euro. Inițial, studiul comandat de Primăria Bacău trebuia să pornească de la 15.000 de locuri, însă ideea nu se mai regăsește în variantele A și B.

Astfel, un loc pe Stadionul Municipal ar urma să coste nu mai puțin de 6.000 de euro. Într-o analiză realizată de eurosport.ro, s-a stabilit un clasament al primelor 10 stadioane, în funcție de raportul preț-capacitate. Pe primele trei locuri se află complexuri sportive din București:

Stadionul ”Arcul de Triumf” – 8.207 locuri – 37 milioane de euro. Medie: 4.508 euro per loc. Stadionul ”Arena Națională” – 55.635 locuri – 234 milioane de euro. Medie: 4.206 euro per loc. Stadionul ”Steaua” – 31.254 locuri – 95 milioane de euro. Medie: 3.040 de euro per loc.

Cu 6.000 de euro pe loc, arena din Bacău ar urma să fie de departe cea mai scumpă din țară, peste cele din București, dar mai costisitoare și decât Sepsi, Rapid, Oblemenco șamd.

În timp ce plănuiește acest dezmăț bugetar, primarul Bacăului refuză să achite cei 1.000 de lei pentru nou-născuți, Spitalul Municipal este tot în șantier, în oraș asfaltările sunt la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimi ani, iar edilul a ajuns să fie dat în judecată pentru promisiunile electorale.

NOTĂ: Ilustrațiile sunt preluate din Studiul de Fezabilitate realizat de Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL