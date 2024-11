Candidații partidului DREPT la Parlamentare și-au prezentat proiectele băcăuanilor

Candidații partidului DREPT la alegerile parlamentare, conduși de deputatul băcăuan Cristian Ichim au ieșit pe străzile municipiului Bacău pentru a discuta cu cetățenii. Alături de echipa candidaților locali a fost și Vlad Gheorghe, fondatorul Platformei DREPT și candidat la alegerile parlamentare.

Vlad Gherghe le-a vorbit băcăuanilor despre ce propune Platforma DREPT pentru alegerile parlamentare, de ce aceasta reprezintă o alternativă de încredere pentru votul de la 1 decembrie și ce îi diferențiază politic de foștii colegi din politică.

USR și-a trădat votanții, făcând alianță cu PSD

”USR și-a trădat votanții făcând alianță cu PSD, conform declarațiilor lui Drulă, care spune că vrea să facă guvern cu PSD. Vedem că au început deja să pună în aplicare planul la nivel local. Au făcut o Alianță la Bacău prin care și-au pus viceprimar cu mâna PSD-ului și acum vedem astfel de alianțe locale într-o serie întreagă de comune din jurul Bacăului unde PSD lucrează cu USR sau mă rog USR lucrează cu PSD. Noi cei din DREPT niciodată nu vom face alianță cu PSD și niciodată nu ne vom trăda alegătorii așa cum o faci acum USR, care nu mai are nicio legătură cu scopul său și nici cu motivul pentru care a fost votat de alegători”, a declarat Vlad Gheorghe.

Băcăuanii s-au săturat de minciuni

Deputatul Cristian Ichim a subliniat importanța participării la vot, în mod responsabil și informat: ”Băcăuanii s-au săturat de minciuni, de manipulare și promisiuni politicianiste. Ei merită politicieni care chiar au un plan, o viziune pentru viitor și care înțeleg cât de prețioasă este responsabilitatea de a-ți reprezenta cu onestitate concetățenii în Parlament. Echipa de candidați propusă de partidul DREPT are soluții pentru a continua investițiile în infrastructură, pentru a susține antreprenorii locali, pentru a aduce școala în secolul 21 și pentru a ne asigura că justiția este pentru toți.

Nu mi-a plăcut niciodată nedreptatea și am reacționat de fiecare dată când autoritățile responsabile nu și-au făcut datoria. Am semnalat de fiecare dată derapajele autorităților locale din județul Bacău atunci când interesele lor personale sau de partid au fost mai presus decât atribuțiile lor de a servi în slujba cetățenilor. Și de fiecare dată am oferit soluții alternative la problemele comunităților din județul Bacău ” a declarat deputatul Cristian Ichim, candidat la alegerile parlamentare din partea DREPT.