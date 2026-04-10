Caravana de Paște a Crucii Roșii ajunge la persoane vulnerabile din Bacău

În perioada dinaintea Sărbătorilor Pascale, echipele Crucii Roșii Bacău desfășoară Caravana de Paște, una dintre acțiunile de tradiție ale organizației. Voluntarii și angajații ajung în mai multe comunități din județ, unde oferă pachete cu alimente de bază, dulciuri și îmbrăcăminte, persoanelor care au nevoie de sprijin, se arată într-un comunicat al ONG-ului.

Caravana are loc în fiecare an, atât de Paște, cât și de Crăciun, și face parte din intervențiile directe prin care Crucea Roșie încearcă să sprijine familiile aflate în dificultate.

Vârstnicii, printre cei mai vulnerabili beneficiari

O mare parte dintre beneficiari sunt persoane vârstnice, multe dintre ele singure sau cu venituri reduse. Pentru acești oameni, pachetele primite înainte de sărbători contează concret: alimentele de bază și produsele necesare le acoperă nevoi imediate, într-o perioadă în care cheltuielile cresc. În multe cazuri, vizita echipelor Crucii Roșii este și un prilej de interacțiune, mai ales pentru cei care trăiesc izolat.

Parteneriat activ cu Primăria Bacău, concretizat prin acțiuni în comunitate

Acțiunile Crucii Roșii sunt susținute prin colaborarea cu Primăria Municipiului Bacău, un parteneriat care a dus, în ultimii ani, la mai multe intervenții în comunitate.

În cadrul acestuia au fost organizate puncte de prim-ajutor în parcurile din oraș, în special în zonele frecventate de copii. Cadrele didactice au participat la cursuri gratuite de prim-ajutor, iar echipele Crucii Roșii au asigurat asistență medicală la diverse evenimente publice.

De asemenea, sprijinul acordat la domiciliu persoanelor vârstnice rămâne una dintre activitățile constante, desfășurate în paralel cu acțiunile punctuale, cum este Caravana din această perioadă. Parteneriatul activ derulat cu Primăria Municipiului Bacău permite organizarea și extinderea unor astfel de acțiuni în comunitate, în funcție de nevoile identificate.

Testări gratuite și acțiuni de prevenție

Pe lângă intervențiile sociale, Crucea Roșie este implicată și în activități de prevenție. Recent, de Ziua Mondială a Sănătății, marcată anual pe 7 aprilie, De Ziua Mondială a Sănătății, Crucea Roșie Română a organizat la nivel național „Maratonul Sănătății – Prevenția salvează vieți”, o amplă campanie dedicată prevenirii diabetului, desfășurată simultan în toate județele țării.

La Bacău, acțiunea a avut loc în incinta Supernova, unde numeroși participanți au beneficiat de testări gratuite de glicemie, evaluări de risc și informații despre prevenție.

Diabetul este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice, iar depistarea din timp joacă un rol esențial în prevenirea complicațiilor. De multe ori, boala poate evolua fără simptome evidente, motiv pentru care testarea periodică și controalele de rutină sunt esențiale.

Sprijin direct, în momentele în care contează

În această perioadă, Caravana de Paște rămâne una dintre cele mai vizibile intervenții ale Crucii Roșii în comunitate. Pentru cei care primesc ajutorul, lucrurile sunt simple: alimente, produse necesare și o mână de sprijin înainte de Sărbătorile Pascale.