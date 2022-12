Care sunt cele mai populare tendințe ale sezonului rece 2022 și unde le poți găsi la ofertă?

Fiecare sezon pastreaza anumite elemente din sezonul anterior, dar aduce si noi accente, care sa scoata tinutele fashionistelor in evidenta. De aceea, inainte de a-si face cumparaturile de noi piese vestimentare pentru sezonul rece, multe acorda timp documentarii pentru a afla ce anume se poarta si, mai ales, ce le avantajeaza.

Aspectul estetic si calitatea hainelor sunt doua criterii foarte importante, numai ca mai exista un aspect la fel de important pentru oameni atunci cand au de facut astfel de achizitii. Este vorba despre pret, motiv pentru care gasirea pieselor vestimentare preferate sau necesare, care fac obiectul a diferite oferte, este o veste buna si un moment de care ar trebui sa se profite.

Care sunt tendintele sezonului rece 2022?

Geaca sau paltonul sunt unul dintre elementele de nelipsit din garderoba de iarna, iar cele care isi doresc sa fie in pas cu moda, pot alege un model de palton din piele. Pielea – atat naturala, cat si imitatia – sunt una dintre tendintele vedeta ale acestui sezon, care se regaseste la orice piesa vestimentara, dar mai ales la fuste si in culori inedite. La fel de apreciate sunt si gecile tip puffer.

De asemenea, tricotajele sunt si ele nelipsite din aproape orice sezon de toamna-iarna, motiv pentru care ar trebui sa se regaseasca in garderoba oricarei femei care isi doreste sa fie in pas cu moda. In ceea ce priveste culorile, cele neutre sunt completate de culorile saturate, pentru a sparge monotonia zilelor reci si mohorate de toamna-iarna.

Unde pot fi gasite haine de sezon la oferta?

De obicei, oamenii nu asteapta scaderea temperaturilor pentru a-si cumpara piesele vestimentare de care au nevoie pentru a se bucura de confort termic si in ziele friguroase de iarna. Astfel ca aleg sa profite de preturile intalnite la o lichidare de stoc sau ce alte oferte mai sunt disponibile pe piata la momentul respectiv.

Numai ca in ultimele luni ale anului, magazinele organizeaza numeroase campanii de promotii si reduceri, in urma carora preturile pot scadea considerabil. Desi reducerile de preturi incep inca din timpul lunii octombrie, luna noiembrie este cea care este caracterizata de cele mai mari reduceri. Acest lucru se datoreaza evenimentului international cunoscut drept Black Friday.

Magazinele nu se opresc insa aici, deoarece urmeaza una dintre cele mai frumoase perioade din an, cea a sarbatorilor de iarna, in care oamenii aloca sume mari de bani pentru a cumpara cadouri celor dragi. Drept urmare, multe magazine continua campania oferind clientilor posibilitatea de a se bucura de diferite reduceri sau un voucher care sa se aplice la intreaga comanda.

Unul dintre magazinele care participa la evenimentul Black Friday, dar care organizeaza periodic campanii de reduceri si promotii, este magazinul online aboutyou.ro. Este un magazin de fashion, unde pot fi gasite haine si incaltaminte de la branduri de renume, nationale si internationale. Astfel ca oricine isi poate gasi piesele vestimentare necesare intr-un singur loc.