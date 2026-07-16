Carrefour România a lansat un serviciu de asistență gratuită la cumpărături

Carrefour România susține comunitățile în care este prezent și vine cu soluții concrete pentru cumpărături incluzive. Retailerul a introdus un nou serviciu de asistență la cumpărături, disponibil zilnic și gratuit, în toate magazinele din formatele Hipermarket și Market. Angajamentul Carrefour cu privire la accesibilitate și prioritățile comunităților din care face parte se reflectă și în facilitățile fiecărui magazin, precum prezența rampelor de acces, se precizează într-un comunicat al companiei.

Serviciul de asistență este dedicat clienților cu dizabilități vizuale, auditive sau motorii, precum și celor cu mobilitate redusă, cauzată de vârstă înaintată, o perioadă de recuperare după o accidentare sau o sarcină avansată.

Ce include serviciul de asistență

Un membru al echipei Carrefour însoțește clientul pe tot parcursul vizitei, oferindu-i sprijin pentru:

deplasarea prin magazin și identificarea produselor căutate;

verificarea greutății și manipularea produselor;

finalizarea plății la casă;

ambalarea cumpărăturilor.

„Ne dorim ca magazinele noastre să fie la fel de ușor de parcurs pentru toți clienții, indiferent dacă au o dizabilitate vizuală, auditivă sau motorie, sau trec printr-o perioadă cu mobilitate redusă. Știm că, în astfel de situații, un hipermarket sau un supermarket aglomerat poate fi o provocare în plus. De aceea am creat acest serviciu: ca fiecare client să aibă sprijinul de care are nevoie și să-și poată face cumpărăturile în ritm propriu”, susține Viorica Lăudescu, Director CSR & Customer Experience în cadrul Carrefour România.

Serviciul funcționează pe bază de programare, care trebuie efectuată cu minimum 24 de ore înainte, telefonic la numărul gratuit 0800-6721-21, prin e-mail la adresa clienti@carrefour.com sau direct în magazin, pentru a asigura disponibilitatea unui angajat instruit.

Programarea din timp asigură sprijinul dedicat al unui angajat Carrefour România, iar pentru orice altă solicitare, clienții se pot adresa personalului din magazine.

Carrefour România face acum parte din Pavăl Holding

Carrefour România. 470 de magazine multi-format în 113 orașe. Lider în e-grocery. Primul retailer omnichannel din România are un ecosistem complet de cumpărături – în magazin și online, prin carrefour.ro, Bringo și parteneri precum Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol. Programul de loialitate Act For Good din Carrefour app reunește 3+ milioane de utilizatori.

Investiție 100% românească. Carrefour România face acum parte din Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România.

95% furnizori români alimentari. +2.000 producători locali. Cea mai extinsă rețea locală din retailul românesc, susținută prin programe naționale precum Grădina Noastră, Deschidem Vinul Românesc și De aici, de aproape.

Pilon economic și social. Unul dintre cei mai mari angajatori din țară și companie certificată Top Employer (2023-2026), Carrefour România a contribuit în 2025 cu aproape 1 miliard de lei la bugetul de stat prin taxe și impozite.