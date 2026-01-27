O căruță a fost lovită de tren, în Gherăiești. Două persoane, transportate la spital

Un accident grav a avut loc în această după-amiază, când o căruță a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată, pe strada Trecătoarea Gherăiești, din municipiul Bacău.

Foto arhivă

La locul accidentului, s-au deplasat o autospecială de stingere (ASAS) și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Potrivit ISU Bacău, în urma impactului, au rezultat două victime, persoanele din atelaj. Acestea erau conștiente și prezentau escoriații la nivelul feței și membrelor inferioare. Victimele au fost transportate la spital de către echipajul SAJ în vederea primirii îngrijirilor medicale de specialiate. Nici un pasager din tren nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingerea incendiilor. Traficul feroviar în zonă a fost reluat.