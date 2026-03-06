Casa unei bătrâne din județul Bacău, meșter popular, jefuită de doi tineri. Femeia a rămas fără economiile de-o viață

O femeie de 73 de ani din județul Bacău, meșter popular, a rămas fără economiile strânse cu greu, după ce hoții i-auspart casa. Victima vânduse recent o locuință reușise să strângă peste 15.000 de lei.

Spargerea a avut loc când femeia se afla la biserică. Când s-a întors, ea povestește că „era poarta descuiată. Când am ajuns aici la uşa asta, văd polistirena care e ruptă aşa şi am văzut uşa acolo.

Hoții i-au furat din casă toate economiile pe care victima le-a strâns de-a lungul timpului.

„În total am avut 100 de milioane legat în elastic, mai aveam 30 de milioane bani vechi şi apoi am avut 117.000 de forinţi. Tare greu am strâns şi am vândut şi casa la Floreşti”, spune Cătălina Seciu, victima.

Polițiștii au găsit o armă și sume de bani la suspecții reținuți. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Bacău, Gabriel Dumitrache, poliţiştii au identificat doi bărbaţi de 29, respectiv 33 de ani, bănuiţi de comiterea faptelor.

Oamenii legii au făcut percheziții și au găsit o armă și mai multe sume de bani. Cei doi indivizi sunt acum reținuți.

Sursa: stirileprotv.ro