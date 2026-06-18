Casa unei femei din Valea Seacă, făcută scrum după ce concubinul i-a dat foc

O femeie de 62 de ani, din Valea Seacă, a rămas pe drumuri, după ce concubinul ei i-ar fi incendiat casa.

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au reținut, pe 15 iunie, un bărbat în vârstă de 46 de ani, din comuna Valea Seacă, bănuit că a incendiat locuința concubinei sale.

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc în data de 12 iunie, când bărbatul ar fi provocat intenționat un incendiu la casa unei femei de 62 de ani, din aceeași localitate. În urma incendiului, imobilul a fost distrus complet.

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat ulterior instanței de judecată. Magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs fapta.