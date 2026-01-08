Cât au crescut impozitele pe mașină și proprietate, în municipiul Bacău! Câteva exemple concrete

Plata taxelor și impozitelor locale în municipiul Bacău poate fi în sfârșit efectuată pe platforma Ghișeul.ro, iar începând de azi, și la ghișeele Primăriei Bacău. Așa cum era de așteptat, dările au crescut simțitor, după majorările impuse de Guvernul Bolojan.

Vă prezentăm mai jos cazuri concrete, cu o comparație între taxele și impozitele din 2025 și 2026.

La locuințe, creșterea e de circa 70%

În primul exemplu, la o casă de locuit de 122 mp, în zona D, impozitul pe locuință a fost de 351 de lei pentru anul 2025. Noul impozit datorat în 2026 este de 598 de lei, adică o creștere de 70%.

Pentru un apartament de 75 mp, în zona B, impozitul pe locuință a fost de 306 de lei pentru anul 2025. Noul impozit datorat în 2026 este de 522 de lei, adică o creștere de 70,6 %.

Situație absurdă în cazul mașinilor hibride

În cazul unei mașini cu motor mai mic de 1600 cm3, pe benzină, impozitul a fost în 2025 de 119 lei. Acum, impozitul datorat pentru aceeași mașină este de 195 de lei, adică o creștere de 64%.

Pentru o mașină de 2000 cm3 diesel, un băcăuan a plătit în 2025 un impozit de 270 de lei. Acum, pentru aceeași mașină va fi nevoit să achite 446 de lei, adică cu 65%.

În cazul mașinilor hibride însă, băcăuanii s-au trezit cu impozite majorate și de 10 ori. De exemplu, la mașină full hybridă, creșterea e de la 29 de lei în 2025 la 315 lei în 2026, deci 986,2%, o situație absurdă având în vedere gradul mic de poluare al acestor mașini.