Cât costă distracția pe pârtiile din județul Bacău și din apropiere: prețurile skipass-urilor la Nemira și SkiGhimeș

Sezonul de iarnă prinde avânt, spre bucuria iubitorilor de schi. Dacă vreți să planificați o ieșire la pârtie, cele mai accesibile destinații rămân pârtia Nemira din Slănic-Moldova și SkiGhimes, în inima Văii Ghimeșului.

Pârtia Nemira continuă să fie una dintre cele mai accesibile variante pentru băcăuani, atât din punct de vedere al distanței, cât și al prețurilor. Skipass-ul pentru o zi de schi se situează, în medie, la aproximativ 150 de lei pentru adulți, în timp ce copiii și studenții beneficiază de tarife reduse, în jur de 130 de lei.

Pentru copiii foarte mici, de până la 5 ani, accesul este gratuit. Administratorii pârtiei mai pun la dispoziție și variante de plată pe urcări sau pe puncte, însă acestea diferă în funcție de perioadă și de gradul de aglomerare.

La doar câteva zeci de kilometri de Bacău, SkiGhimeș vine cu o ofertă diversificată, gândită în special pentru familii și pentru cei care vor să petreacă mai multe zile pe pârtie.

Un skipass de o zi costă 110 lei pentru adulți și 90 de lei pentru copii, în timp ce variantele de jumătate de zi pornesc de la 70–80 de lei. Stațiunea oferă și schi nocturn, cu tarife de aproximativ 65 de lei, dar și pachete avantajoase pentru 3, 5 sau chiar 7 zile. Pentru cei pasionați, există inclusiv abonamente valabile pe întreg sezonul de iarnă.