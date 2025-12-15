Cât va costa încărcarea vehiculelor electrice la stațiile publice. Primăria Bacău a instalat până acum doar 8 stații de încărcare în oraș

Primăria municipiului Bacău a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune introducerea unui tarif pentru utilizarea stațiilor publice de încărcare a autovehiculelor electrice amplasate în oraș. Măsura vizează stațiile instalate pe domeniul public, care la ora actuală sunt doar opt. Însă vor urma alte 12, pe măsură ce proiectele de amenajare ale parcărilor vor fi realizate.

Conform proiectului, tariful propus pentru încărcarea normală în curent alternativ, la o putere de 22 kW, este de 1,50 lei/kWh, TVA inclus. Acest preț a fost calculat pe baza costurilor reale ale energiei electrice, care includ tariful de achiziție, distribuție, transport, certificate verzi, contribuția pentru cogenerare și accizele aferente. Autoritățile precizează că tariful va putea fi actualizat ori de câte ori evoluția prețurilor la energie sau modificările legislative vor impune acest lucru.

Pe lângă costul efectiv al energiei, proiectul introduce și o taxă de inactivitate, menită să descurajeze ocuparea abuzivă a locurilor de parcare dotate cu stații de încărcare. Astfel, dacă un autovehicul rămâne conectat la stație după finalizarea procesului de încărcare, proprietarul va fi obligat să plătească 0,20 lei pe minut până la eliberarea locului. În acest interval, șoferul nu va fi sancționat pentru neplata parcării publice, ci doar pentru această taxă de inactivitate

În prezent, municipiul Bacău are stații de încărcare funcționale în mai multe zone, printre care strada Tipografilor, strada Martir Horia și Complexul Sportiv Athletic Park, iar numărul acestora urmează să crească prin proiecte aflate în diferite stadii de implementare, inclusiv parcări rezidențiale de tip „smart parking”. Administrația locală susține că introducerea tarifării este o condiție necesară pentru exploatarea și mentenanța infrastructurii, dar și pentru extinderea rețelei în anii următori.

În expunerea de motive, Primăria Bacău arată că reîncărcarea vehiculelor electrice nu este considerată furnizare de energie electrică, ci un serviciu public destinat posesorilor de autovehicule electrice, iar taxarea acestuia aliniază municipiul la practicile deja aplicate în alte orașe din țară. Proiectul se află în transparență decizională și urmează să fie supus votului Consiliului Local Bacău într-o ședință viitoare.