Cât vor plăti băcăuanii salubritatea și celelalte taxe și impozite locale în 2026. Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul

Primăria Bacău a publicat spre consultare publică proiectele privind taxele și impozitele locale pentru anul 2026, care includ atât obligațiile fiscale pentru proprietăți și autovehicule, cât și taxa specială de salubritate. Documentele confirmă că municipalitatea nu schimbă filosofia fiscală stabilită anul trecut: taxele rămân în esență la același nivel, fiind actualizate doar cu indicele de inflație prevăzut de legislația națională.

În proiectul principal privind taxele și impozitele locale, Primăria propune majorări minore, strict tehnice, rezultate din aplicarea coeficientului de indexare stabilit anual la nivel național. În expunerea de motive se arată că administrația nu introduce taxe noi și nu modifică substanțial nivelul celor existente, ci doar aplică indexarea obligatorie. Astfel, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport vor crește ușor, proporțional cu rata inflației, fără schimbări în formulele de calcul sau în încadrarea proprietăților. Rămâne de văzut dacă Guvernul va reuși să introducă noua modalitate de calcul a taxelor pe proprietate, care ar majora cu până la 80% dările pentru cetățeni.

Același principiu este păstrat și în cazul altor taxe locale analizate separat. Proiectul pentru taxa de salubritate menține cuantumul stabilit în 2025 – 365 lei pe an pentru persoanele fizice și 26 lei pe lună pentru fiecare angajat în cazul firmelor – iar veniturile estimate și structura bugetară sunt ajustate fără a modifica sarcina fiscală pentru contribuabili. Comparativ cu anul în curs, se reduc doar anumite subvenții de la bugetul local, în timp ce taxele plătite de populație rămân neschimbate.

Și proiectul privind taxele ce constituie surse de venit la buget, altele decât cele prevăzute de codul fiscal, cum ar fi taxele de urbanism, din piețe și târguri, stare civilă, etc. Și aici, la o primă vedere, Primăria păstrează nivelul din acest an, cu mici modificări ce țin seama de rata de inflație.

Toate cele trei proiecte au fost publicate în secțiunea de transparență decizională a municipiului Bacău, iar locuitorii pot transmite observații și propuneri înainte ca acestea să fie supuse votului Consiliului Local. Dacă vor fi aprobate, noile niveluri ale taxelor și impozitelor vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Documentele pot fi consultate AICI. Propunerile sau sugestiile mai pot fi depuse până pe 7 decembrie.