Cătălina Jacob, originară din Bacău, va reprezenta România la Miss Univers 2025

Cătălina Jacob, în vârstă de 28 de ani, va reprezenta România la competiția Miss Univers 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda, potrivit antena3.ro.

Foto: Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Univers 2025. Sursa: Facebook Cătălina Jacob

Născută pe 17 iunie 1997, Cătălina a crescut în Bacău, Abruzzo și Milano, având dublă cetățenie, română și italiană. Deși a trăit în Italia, legăturile sale cu România sunt puternice, iar decizia de a purta tricolorul românesc la acest concurs are o semnificație personală profundă.

Cătălina și-a început cariera în modelling la vârsta de 18 ani, când s-a mutat la Milano pentru a studia psihologia și comunicarea.

Ea a participat la prezentări de modă în Milano, Paris, New York și Dubai și a fost prezentă pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes.

În cadrul finalei naționale Miss Universe România 2025, desfășurată pe 2 octombrie la București, Cătălina a fost aleasă câștigătoare dintre cele 29 de concurente. De asemenea, Cătălina s-a clasat în top 5 la Miss Univers Italia 2024, ceea ce îi conferă o șansă importantă la o performanță remarcabilă la nivel mondial.

În declarațiile sale, Cătălina a subliniat importanța de a inspira tinerele din România: „Sper să inspir femeile tinere din țara mea să creadă în ele și să pășească pe propriul lor drum cu încredere”. Implicată activ în proiecte de voluntariat și colaborări cu fundații afiliate UNICEF, Cătălina promovează valori de responsabilitate socială și empatie.

De asemenea, tânăra a fondat propriul brand de haine și pălării la Milano, care îi poartă numele.