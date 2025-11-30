Catalizatoare furate din Polonia, descoperite la un tânăr de 20 de ani, din comuna Căiuți

Polițiștii din Onești, județul Bacău au descoperit un transport suspect ce conținea mai multe catalizatoare despre care există indicii că ar fi fost furate din Polonia.

În jurul orei 21:30, oamenii legii au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Calea Brașovului din municipiu. La volan se afla un tânăr de 20 de ani, din comuna Căiuți.

În urma verificărilor, polițiștii au găsit în portbagaj nu mai puțin de 13 catalizatoare auto, un polidisc și diverse alte unelte. Primele cercetări au arătat că bunurile ar proveni din furturi comise pe teritoriul Poloniei.

Toate obiectele au fost ridicate de polițiști în vederea continuării investigațiilor, urmând să fie stabilită întreaga activitate infracțională și eventualele conexiuni internaționale. Autoritățile continuă cercetările pentru clarificarea situației.