Câte tipuri de concentrator de oxigen de uz medical există? 

Pentru cei care au nevoie de oxigen suplimentar, un concentrator de oxigen poate fi un dispozitiv indispensabil. Dar ce este exact un concentrator de oxigen și cum funcționează? În continuare, vei afla detaliile necesare pentru a utiliza corect și în siguranță acest dispozitiv medical.

Ce este un concentrator de oxigen?

Un concentrator de oxigen este un tip de dispozitiv medical electric, utilizat pentru pacienții care au nevoie de un aport suplimentar de oxigen din cauza unor afecțiuni grave.



Prin filtrarea aerului din împrejurimi, acest dispozitiv medical separă oxigenul de celelalte gaze și îl furnizează la o concentrație mare pacientului.



Rolul concentratorului de oxigen în gestionarea diverselor afecțiuni este de necontestat. Acesta nu numai că asigură un aport constant de oxigen, dar permite și mobilitatea pacientului, ceea ce contribuie la menținerea unei vieți active și sănătoase.

Ce afecțiuni pot fi tratate sau gestionate cu ajutorul acestuia?

Un concentrator de oxigen este utilizat în gestionarea și tratamentul unei serii de afecțiuni respiratorii grave. Printre acestea, cele mai frecvente sunt bolile pulmonare obstructive cronice (BPOC), emfizemul, astmul sever, fibroza pulmonară și insuficiența cardiacă congestivă [1]. Toate aceste afecțiuni reduc capacitatea organismului de a prelua oxigen.



Concentratorul de oxigen ajută la gestionarea acestor afecțiuni prin furnizarea unui flux continuu de oxigen, ceea ce ajută la îmbunătățirea nivelurilor sale în sânge și la reducerea simptomelor asociate cu lipsa de oxigen. Acestea pot include oboseală, amețeală, dificultăți respiratorii sau durere de cap [2].



Utilizarea concentratorului de oxigen nu este fără riscuri. Printre efectele secundare se numără uscarea și iritarea mucoasei nazale, riscul de incendiu sau de intoxicare cu oxigen dacă nivelul de oxigen din sânge devine prea mare. Este imperios ca utilizarea acestui dispozitiv să se facă sub supravegherea unui medic specialist.

Câte tipuri de concentrator de oxigen de uz medical există?

Concentratoarele de oxigen de uz medical se împart în două categorii principale: staționare și portabile.

Concentratoarele staționare sunt de două tipuri:

cele care livrează între 1 și 10 litri pe minut , utilizate în principal în clinici și spitale, cu puritate de 90-95%;

, utilizate în principal în clinici și spitale, cu puritate de 90-95%; cele care livrează între 1 și 5 litri pe minut, folosite atât de utilizatorii finali, cât și în unele clinici și spitale, având aceeași puritate de 90-95%.

Concentratoarele portabile se împart în trei tipuri:

aparatul portabil de oxigen cu flux continuu , care poate livra între 1 și 5 litri pe minut, dar puritatea oxigenului scade pe măsură ce debitul crește, iar autonomia bateriei variază între 1 și 2 ore;

, care poate livra între 1 și 5 litri pe minut, dar puritatea oxigenului scade pe măsură ce debitul crește, iar autonomia bateriei variază între 1 și 2 ore; aparatul portabil cu modul boost , care furnizează oxigen doar când pacientul inspiră, având o durabilitate a bateriei între 2 și 7 ore și o puritate de 90-93%;

, care furnizează oxigen doar când pacientul inspiră, având o durabilitate a bateriei între 2 și 7 ore și o puritate de 90-93%; setul de oxigenoterapie, care include butelii de oxigen medical, disponibile în două variante: cu reductor integrat și cu reductor atașabil. Aceste butelii pot livra un debit între 0.5 și 25 de litri pe minut cu o puritate de peste 99.5%, fiind portabile și ușor de transportat în caz de nevoie.

Cum funcționează acest dispozitiv medical?

Un concentrator de aer funcționează prin preluarea aerului din mediul înconjurător și separarea oxigenului de celelalte gaze, cum ar fi azotul. Aerul ambiental conține aproximativ 21% oxigen, 78% azot și alte gaze în proporții mai mici [3].



Concentratorul utilizează filtre speciale și un separator molecular pentru a elimina azotul și a furniza oxigen purificat pacientului.



Concentratoarele de aer sunt echipate cu o interfață electronică ce îi permite utilizatorului să regleze concentrația de oxigen și debitul acestuia. Aceste dispozitive sunt preferate în locul buteliilor de oxigen, deoarece nu necesită reumplere și pot furniza oxigen nelimitat, atât timp cât sunt conectate la o sursă de energie electrică.

Ce măsuri de siguranță implică utilizarea acestuia?

Utilizarea unui concentrator de oxigen implică respectarea unor măsuri de siguranță necesare pentru a preveni accidentele și a asigura o funcționare corectă:

nu acoperi concentratorul în timpul utilizării, pentru a evita supraîncălzirea;

fumatul și utilizarea focului deschis în apropierea concentratorului sunt strict interzise, deoarece oxigenul este un gaz inflamabil;

evită contactul dintre oxigen și substanțele uleioase sau grase, deoarece acestea pot provoca reacții periculoase;

atunci când nu utilizezi canula nazală sau masca de oxigen, oprește concentratorul pentru a economisi energie și a preveni acumularea de oxigen în exces.

Deții o clinică medicală? Interesează-te despre diverse modele de concentratoare de oxigen și doteaz-o cu aceste aparaturi medicale de înaltă performanță!

Bibliografie:

1. Starkman, Evan. “What Is an Oxygen Concentrator?” WebMD, 29 July 2021, www.webmd.com/lung/oxygen-concentrator-what-is;

2. “What Is an Oxygen Concentrator?” Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/treatments/25183-oxygen-concentrators;

3. Virendra Kumar Yadav, et al. Recent Trends in the Nanozeolites-Based Oxygen Concentrators and Their Application in Respiratory Disorders. Vol. 10, 27 Apr. 2023, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10174459.