Căutat de polițiștii francezi, prins în Sascut! Bărbatul este acuzat de furt armat de 4.000 euro

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Comunală Sascut, au depistat, în comuna Sascut, un bărbat de 53 de ani, urmărit la nivel internațional.

Foto: arhivă

Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile din Franța, fiind condamnat la 8 ani de închisoare pentru comiterea unor infracțiuni de furt armat, prevăzute de Codul Penal francez, săvârșite pe teritoriul acestui stat, prejudiciul creat fiind de peste 4.000 de euro.

Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău, în vederea predării către autoritățile judiciare solicitante.