Caz șocant la Slănic Moldova! Băiat de 16 ani, bătut de patronul restaurantului la care lucra

Un adolescent de 16 ani a fost bătut și sechestrat de patronul restaurantului la care lucra. Motivul agresiunii se pare că a fost ținuta băiatului, care nu era potrivită cu eticheta localului.

Agresiunea a avut loc în oraşul Slănic-Moldova, în urmă cu aproape două săptămâni, mai exact pe 23 ianuarie. Minorul a fost supus la lovituri şi umilinţe de patronul său, supărat că hainele cu care servea acesta pe la mese nu corespundeau cu eticheta restaurantului. Este doar unul dintre sutele de copii din România care muncesc fără acte.

Mama adolescentului a fost şocată în momentul în care l-a văzut cu faţa tumefiată. El i-a povestit scenele de groază pe care le-a trăit. Ea a mai precizat că băiatul lucra în weekend şi în vacanţe în restaurantul în care a fost umilit, bătut şi sechestrat. Întrebată de cât timp muncea acolo, aceasta a răspuns: „Da, de la 14 ani şi jumătate”. Iar la întrebarea „A avut vreodată vreun contract?”, femeia a spus: „Nu. Eu nu am văzut nimic”.

După scenele umilitoare, patronul a încercat să-i cumpere tăcerea cu bani şi chiar ar fi vrut să-i influenţeze pe martori. De altfel, individul ştia că băiatul acceptase să fie exploatat ca să îşi ajute mama. Imaginile atacului au fost surprinse de victimă şi au ajuns pe masa poliţiştilor, potrivit stiripesurse.ro.

