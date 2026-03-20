Ce culori și stiluri de dulapuri de bucătărie sunt în tendințe?

Mobila de bucătărie este importantă, dacă îți dorești să păstrezi o coerență a spațiului, funcționalitate și o estetică modernă. Corpurile integrate trebuie să fie practice să-ți asigure nevoile de spațiu și organizare. Tendințele legate de mobilier pentru bucătărie sunt clare: linii simple, culori, neutre, compartimentare inteligentă. Descoperă în rândurile următoare ce ar trebui să analizezi dacă dorești un set de mobilier care să răspundă tendințelor moderne de amenajare.

Ce culori sunt în tendințe pentru mobilier de bucătărie?

Stilul modern pune accent pe culori neutre și pe nuanțe apropiate de cele ale lemnului natural. Corpurile de mobilier pentru bucătărie fie că sunt alese dulapuri independent sau în seturi ar trebui să păstreze această estetică neutră. Sunt potrivite corpurile cu fronturi alb lucios, cele stejar lefkas sau montana. Nuanțele de gri pentru dulapuri de bucătărie sunt și ele potrivite, iar dacă sunt combinate cu uși cu geamuri mate, crează un ambient modern interesant. Contrastele de culori sunt o tendință a anului, așadar corpurile care se evidențiază prin contraste cromatice – maro închis – alb, pin antic – roșu, sunt potrivite.

Stiluri de seturi de mobilier bucătărie la modă

Stilul modern este caracterizat de linii minimaliste și funcționalitate crescută și este în continuare în tendințe. Aici, poți să alegi dulapuri suspendate și dulapuri inferioare cu blat, un set de mobilier dining cu masă și scaune. Pentru a crea o amenajare modernă ar trebui să ții cont de formă, iar simplitatea este cuvântul cheie.

Pentru dulapuri sunt potrivite variantele cu sisteme de închidere ascunse, care nu prezintă mânere. În cazul meselor și scaunelor sunt potrivite cele cu linii fluide fără sculpturi sau detalii vizuale ostentative. În bucătăriile moderne pot fi incluse combinații de materiale. Asocierea lemn – textile sau lemn metal, accentuează estetică modernă.

Stilul Nordic este în continuare tendință, aici se pune accent pe estetică care inspiră calm, relaxare și funcționalitate. Sunt potrivite dulapurile minimaliste, cu mânere subtile, în culori contrastante. Alb mat este o nuanță dominantă în stilul nordic, iar mobilierul de bucătărie este apreciat pentru că creează efect vizual aerisit.

Bucătăria, când este bine organizată cu spații funcționale, bine compartimentate și cu estetică în tendințe este plăcută și asigură un ambient calm. Dulapurile de bucătărie și seturile de dining cu mese și scaune bine alese, contribuie la definirea atmosferei întregii locuințe, mai ales în cazul locuințelor open space.

