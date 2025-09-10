Ce poți vizita 2 zile în capitala Transilvaniei

Clujul este considerat a fi capitala Transilvaniei și reprezintă totodată un oraș care atrage anual o mulțime de turiști atât din țară cât mai ales din străinătate.

Cum numărul persoanelor care iau în considerare un scurt city break în Cluj este într-o continuă creștere, am decis ca în acest articol să prezentăm mai multe obiective turistice din acest oraș.

Prin urmare, dacă îți propui ca în viitorul imediat apropiat să descoperi capitala Transilvaniei dar nu știi ce obiective turistice să vizitezi, articolul nostru sigur îți va fi de ajutor.

Iată 8 locuri de vizitat în Cluj pe care nu ai voie să le ratezi dacă ajungi pe aceste meleaguri:

1. Piața Unirii

Orice city break în Cluj trebuie să înceapă din Piața Unirii, aceasta fiind de departe unul dintre cele mai importante locații ale orașului.

Aici poți verifica pulsul vieții din Cluj, există o mulțime de terase și totodată de aici poți porni către cele mai importante obiective turistice ale orașului.

Prin urmare, dacă ajungi pe aceste meleaguri, explorarea locurilor frumoase din acest oraș trebuie să înceapă din Piața Unirii.

2. Piața Muzeului

Dacă tot ai vizitat Piața Unirii, trebuie să ajungi și Piața Muzeului, mai ales dat fiind faptul că aceasta nu este foarte departe.

Discutăm despre cea mai veche piață din acest oraș, așa că acesta ar putea fi un prim argument pentru a o vizita, dar există numeroase alte motive pentru a face asta.

De altfel, această piață are un aer foarte boem, oferindu-ți o atmosferă unică și plăcută, așa că merită să o descoperi și tu. Cel mai probabil te va bucura vizita făcută.

3. Grădina Botanică Alexandru Borza

Un alt loc care merită descoperit în Cluj este Grădina Botanică Alexandru Borza.

Fiind întinsă pe o suprafață de aproximativ 14 hectare, această grădină botanică găzduiește în jur de 10.000 de specii, așa că sigur vei avea ce admira.

Dacă iubești natura și mai ales dacă îți propui să descoperi noi specii de plante, suntem siguri că vei avea parte de o experiență plăcută alegând să vizitezi această grădină botanică.

4. Cetățuia

În zadar vizitezi Clujul, dacă ratezi Cetățuia! Te întrebi de ce ar fi greșit să ratezi acest loc îndrăgit de turiști dar mai ales de localnici?

Înainte de toate, aici vei avea parte de o priveliște minunată asupra orașului.

Vei avea oportunitatea de a te bucura de liniște și relaxare la una dintre numeroasele terase de aici, așa că ar trebui să reprezinte unul dintre primele locuri de vizitat neapărat atunci când ajungi în Cluj.

5. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

În Cluj vei găsi o mulțime de muzee care găzduiesc expoziții atât temporare cât și permanente, așa că trebuie să bifezi măcar câteva dintre ele.

Un bun exemplu în acest sens este Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

Sute de mii de bunuri culturale sunt găzduite de acest muzeu, așa că merită să descoperi istoria acestei regiuni, având acces la o mulțime de colecții spectaculoase.

6. Turnul Croitorilor

Dacă iubești istoria și mai ales arhitectura de altădată, Turnul Croitorilor este un obiectiv turistic pe care nu ai voie să îl ratezi!

Acesta este o parte din zidul care apăra orașul în vremurile de demult.

Uimitor la acest turn este modul în care a rezistat de-a lungul timpului, fiind în foarte bune condiții chiar și în prezent.

7. Biserica Reformată

În Cluj vei găsi numeroase construcții masive, cu arhitectură gotică, ce reprezintă obiective turistice importante ale orașului.

Biserica Reformată este un foarte bun exemplu în acest sens dar și un loc pe care nu ai voie să îl ratezi.

De altfel, această clădire găzduiește adesea diferite evenimente așa cum sunt concertele, ceea ce ar putea fi un motiv în plus pentru a o vizita.

8. Muzeul de Farmacie

Așa cum precizam anterior, Clujul găzduiește o mulțime de muzee, unul mai interesant ca altul. Muzeul de Farmacie este unul dintre ele. Ai mai vizitat un astfel de muzeu în trecut?

Cel mai probabil că nu, iar dacă ajungi în Cluj, nu trebuie să ratezi această oportunitate.

Sunt peste 3000 de exponate găzduite de către acest muzeu. Includem obiecte precum rețete, sigilii, instrumente farmaceutice și altele.

Suntem siguri că vizitarea acestui muzeu va fi o decizie pe care nu o vei regreta, ba chiar vei recomanda și altora să facă asta.