Ce spun arhitecții că trebuie în centrul Bacăului: fără clădiri noi, cu spațiul verde protejat și cu străzi unde pietonii au prioritate, fără a elimina traficul auto

Ordinul Arhitecților din România a publicat ieri concluziile juriului, pe baza celor 21 de idei înscrise în concursul re:START Bacău. Specialiștii au identificat mai multe direcții comune, și anume că centrul orașului nu trebuie încărcat cu noi construcții, spațiul verde existent trebuie protejat și extins, istoria urbană trebuie readusă în atenția publicului, iar mobilitatea trebuie reorganizată astfel încât pietonii și transportul publicsă aibă prioritate, dar fără ca accesul auto să fie eliminat complet.

Arhitecții consideră că terenurile libere din zona Parcului Catedralei reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale orașului și că valorificarea lor prin spații plantate este esențială pentru confortul urban. Proiectele apreciate mențin zona deschisă și o tratează ca pe un parc extins, nu ca pe un loc potrivit pentru ridicarea unor noi clădiri.

Un alt aspect subliniat este recuperarea istoriei orașului. Propunerile scot în evidență traseele și reperele dispărute, pun în valoare monumentele existente și includ constant clădirea fostului Teatru „Licurici” (de Animație), considerată o piesă importantă pentru memoria colectivă. Arhitecții recomandă găsirea unei soluții pentru salvarea acesteia.

Toate proiectele care au fost premiate acordă un rol mai mare pietonilor și bicicliștilor, prin crearea unor legături fluide între spațiile publice. Traficul auto rămâne permis, dar este reconfigurat astfel încât să nu fragmenteze zona centrală și să permită formarea unor spații pietonale continue.

Arhitecții spun că ideile rezultate din concurs să fie baza unei dezbateri publice și, ulterior, a unei documentații de urbanism dedicate centrului orașului. În această etapă ar trebui implicate administrația, specialiștii și comunitatea locală. Printre temele care necesită aprofundare se numără accesibilitatea spațiilor, integrarea transportului public, rolul apei în amenajări și legătura dintre centrul orașului și râul Bistrița.

„La această discuție ar trebui să participe administrația și profesioniștii orașului (arhitecți, urbaniști, peisagiști, sociologi, specialiști în trafic, economiști etc), societatea civilă, actorii din zonă (locuitori, instituții publice, cultele religioase, mediul de afaceri)”, menționează arhitecții pe pagina OAR Concursuri.