Cea mai longevivă supraviețuitoare cu transplant din România este din Bacău: „Medicilor din mai multe țări nu le-a venit să creadă că nu iau niciun tratament!”

Rodica Prisăcaru are 64 de ani și locuiește la Bacău. Acum 28 de ani, când avea 36 de ani, a fost supusă unui transplant de rinichi. Făcea deja dializă de doi ani, era foarte slăbită și cântărea doar 40 de kilograme, relatează hotnews.ro. Rinichiul i-a fost donat de sora ei mai mare, Ecaterina, care, chiar dacă mărturisește că „era mai fricoasă” și s-a temut pentru starea ei, mai ales că avea doi copii, a decis să încerce să îi dea „a doua oară viață” Rodicăi. Astăzi, Rodica Prisăcaru este cea mai longevivă supraviețuitoare cu transplant din România, la 28 de ani de la intervenția care i-a salvat viața, și a uimit medicii, pentru că se simte bine fără niciun tratament.

Rodica Prisăcaru / Foto: HotNews.ro

Timp de doi ani, a făcut naveta de la Bacău la Iași cu salvarea pentru a face dializă, din cauză că în Bacău nu exista, la acea vreme, niciun centru.

În anul 1994, când avea 36 de ani, Rodica Prisăcaru a făcut transplant renal la Cluj.

Donatorul a fost sora ei, Ecaterina Botez, care avea atunci 38 de ani.

Astăzi, Ecaterina Botez, sora Rodicăi, are 66 de ani și locuiește la Iași. Își amintește și acum momentul în care s-a decis să îi doneze un rinichi surorii sale: „Acum 28 de ani i-am donat surorii mele un rinichi. Are un suflet foarte bun și am vrut să îi salvez viața. Atunci a fost mai cu frică, mai cu gândit. Acum mă simt bine, nu a fost nevoie să iau niciun tratament. Doar atunci, cât am stat cu ea în spital. Dar în rest nu am avut probleme.”

Rodica Prisăcaru este, astăzi, o bunică fericită, cu trei nepoți.

După transplant, a luat o perioadă imunosupresoare, dar apoi a descoperit că suferă de hepatita C, așa că a renunțat. Are 15 ani de când nu mai ia medicamente pentru întreținerea rinichiului.

Rodica Prisăcaru le dorește tuturor celor care trec printr-un transplant „să le dea Dumnezeu sănătate și să ajungă la vârsta noastră!”

Pe ceilalți, îi sfătuiește să doneze, dacă pot, pentru a salva o viață.

