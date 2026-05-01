Cea mai rece dimineață de 1 Mai din ultimii 35 de ani. România, „polul frigului” din Europa

România a traversat una dintre cele mai reci dimineți de început de mai din ultimele decenii, după ce valul de aer polar instalat deasupra țării a adus temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă. Potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, ziua de 1 Mai a venit cu un contrast termic puternic față de restul Europei, iar România a fost considerată cea mai rece zonă de pe continent.

Cele mai scăzute temperaturi au fost înregistrate în regiunile din sudul țării, în special în Muntenia și Oltenia, acolo unde s-au consemnat numeroase recorduri termice negative pentru această perioadă. În același timp, în statele nordice din Scandinavia, termometrele au indicat valori surprinzător de ridicate, de până la 24–25 de grade Celsius.

În dimineața zilei de 1 Mai au fost raportate alte 54 de recorduri privind temperaturile minime. Conform datelor centralizate de meteorologi, aceasta a fost cea mai rece dimineață de 1 Mai din ultimii 35 de ani. Un nou record lunar național a fost stabilit la Miercurea-Ciuc, unde temperatura a coborât până la -8,1 grade Celsius, depășind precedentul record de -7,7 grade, înregistrat în mai 2007.

Fenomenul a avut efecte directe și asupra agriculturii. Bruma și înghețul la sol au afectat culturile pomicole și plantațiile viticole, iar în unele zone fermierii au încercat să reducă pagubele folosind metode tradiționale de protecție, precum focul controlat, fumul sau producerea de abur în livezi și vii.