Cei doi doctori care au participat la conferința conspiraționistă din Brașov, cercetați disciplinar de Colegiul Medicilor Bacău

Doi doctori din Buhuși și Onești, care au participat sâmbăta trecută la o conferință conspiraționistă organizată la Brașov, sunt acum cercetați disciplinar de Colegiul Medicilor Bacău.

Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România au participat la conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, unde s-au promovat teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Printre participanți, s-au aflat dr. Oana Mihaela Secară, medic de dermatovenerologie din Onești, și dr. Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși.

După ce spitalele în care lucrează au anunțat că se dezic de gestul angajaților, iar Ministerul Sănătații a anunțat declanșarea unei anchete, a venit rândul Colegiului Medicilor Bacău să reacționeze.

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media, privind desfășurarea unei conferințe cu titlul ”Covid 19 și convergența bio-digitală” (6 septembrie 2025 – Brașov), conferință în care s-ar fi promovat teorii conspiraționiste legate de vaccinarea anti-covid, morți subite și controlul maselor, conferință la care au participat și medici, constatând că între persoanele care au luat cuvântul în cadrul conferinței se află și doi medici care au calitatea de membri ai Colegiului Medicilor Bacău, respectiv: dr. Tatiana Uruioc, medic specialist neurolog la Spitalul Buhuși și dr. Oana Secară, medic primar Igienă și medic specialist Dermato- Venerologie la Spitalul Municipal Onești, Colegiul Medicilor Bacău a decis, în ședința din 06 septembrie 2025, declanșarea din oficiu a anchetei disciplinare împotriva celor doi medici”, se arată în comunicatul semnat de dr Marilena Căliman, președinta Colegiului Medicilor Bacău.

„Totodată, Colegiul Medicilor Bacău se delimitează ferm de orice informații fără suport științific făcute în cadrul auto-intitulatei conferințe, considerând regretabil că membri ai comunității medicale contribuie la dezinformarea medicală, care poate pune în pericol viața și sănătatea pacienților”, se mai afirmă în comunicat.